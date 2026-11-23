Espectáculos

¡Prepárense, fans! El primer concierto de Shakira en Caracas, parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ya es un sold out. La cita es el 16 de enero de 2027 en el Estadio Monumental Simón Bolívar y la empresa Mi Tickera, que está a cargo de las entradas, ya hasta soltó un “¡Gracias, Venezuela!” celebrando que todo voló.

Claro, la emoción es tremenda porque la última vez que Shakira pisó Venezuela fue en 2011. Pero si creyeron que todo era color de rosa, ¡se equivocaron! Para el 17 de enero de 2027 hay una segunda fecha, y los boletos están disponibles en mitickera.com y en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT).

La mismísima Shakira, ganadora de cuatro premios Grammy, se pronunció en sus historias de Instagram: “Venezuela, eso es ya, eso es ya. ¡Qué ganas de verlos!”, dijo, refiriéndose a las largas filas que sus seguidores hicieron. Y con razón, porque el proceso de venta de entradas ha sido un despelote total, con denuncias de desorganización y unas cuantas quejas de presuntas irregularidades y falta de transparencia.

Imagínense la primera etapa: una preventa supuestamente exclusiva para clientes del Banco de Venezuela, pero el enlace se filtró por todo lado. Resultado: las entradas más baratas, ¡fumadas en esa fase! Después, Fénix Entertainment, la productora del evento, anunció puntos de venta físicos en el CCCT y el Estadio Monumental. ¿Y qué pasó? Desde la madrugada del jueves 19 de noviembre, la gente armó filas interminables, solo para darse cuenta, minutos después de que empezara la venta, que ya no quedaba nada de lo económico.

Como si fuera poco, a la desorganización se sumaron las presuntas estafas en redes sociales. Hubo alertas sobre una cuenta de Instagram y una web que se hacían pasar por Mi Tickera, usando su logo y colores, que estaría vendiendo boletos. Los precios, por si les da curiosidad, van desde 60 dólares para Piso 4 hasta 650 dólares para las localidades Caricuao y Petare. Un ojo de la cara para ver a la reina del pop latino.

Con tanto revuelo y problema, ¿será que ir al concierto de Shakira valdrá el sufrimiento para conseguir la entrada?