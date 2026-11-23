Espectáculos

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus, de 33 años, se casó por segunda vez el 21 de noviembre de 2026. La noticia, que nos dejó en shock, es que la intérprete le dio el sí al músico Maxx Morando, de 28 años, en una ceremonia que, por lo que sabemos, fue íntima y full emotiva.

La cosa fue en Palm Springs, California, junto a una piscina, como sacada de película. La relación de Miley y Maxx, que empezó en 2021, se oficializó bajo un arco de flores blancas. El encargado de unirlos fue nada menos que Wayne Coyne, el vocalista de The Flaming Lips, con quien Miley tiene un vínculo desde hace más de diez años, ¡así que la conexión era total!

Según las fotos de la ceremonia, a Miley se la vio secándose las lágrimas durante el intercambio de votos. ¡Qué momento! Y obvio, la moda no podía faltar: ella deslumbró con un vestido blanco de satén, manga larga, cuello alto, espalda descubierta y una cola pequeña. Maxx, por su parte, se veía súper elegante en un traje clásico negro.

Horas después de la ceremonia, Miley lo confirmó de una en su cuenta de Instagram con una serie de fotos y una descripción cortita pero poderosa: "M + M 🤍 11.21.26". El evento fue tan exclusivo que solo asistió el círculo más cercano. Entre los invitados estuvieron su madre, Tish Cyrus, con su esposo, el actor Dominic Purcell; su padre, el cantante Billy Ray Cyrus; y su hermana menor, Noah Cyrus. Y para darnos un toque extra de glamour, ¡hasta la actriz británica Elizabeth Hurley se hizo presente!

La farra empezó un día antes, el viernes 20 de noviembre, con una cena de ensayo que su hermanastra, Lily-Rose Purcell, documentó en sus historias de Instagram. Vimos mesas decoradas con arreglos florales en tonos rojo oscuro, velitas y menús personalizados con el monograma "M+M".

Este es el segundo matrimonio de Miley, quien ya estuvo casada con el actor australiano Liam Hemsworth. Y hablando de Maxx, él es baterista de la banda Liily y productor musical, y se ve que su onda musical es full compatible con Miley, porque han colaborado en sus discos. ¡Nos encanta verla feliz!