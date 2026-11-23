Espectáculos

¡A Maleja Restrepo le encanta soltar la sopa de los chismecitos más random, y esta vez la víctima fue su propio esposo, Tatán Mejía, y todo frente a Pipe Bueno! La presentadora no dudó en contar, en una conversación con Paola Jara, un "momento humilde" de su vida que, la plena, está para la historia.

Todo empezó cuando Pipe Bueno, que andaba grabando una novela, se dio una vuelta por la casa de la pareja para saludar. La visita iba de lo más tranquila, los tres estaban echando chisme y risas junto a Tatán, hasta que un sonido inesperado cambió el rumbo de la reunión. Maleja contó que estaban muertos de la risa los tres con Sebas y que de un momento a otro sonó un ruido incómodo. ¡Imagínense el momento!

Claro, Maleja, con esa chispa que la caracteriza, tuvo que salir del apuro como sea y optó por el humor. ¿Su reacción? Dirigirse al cantante con una frase que sorprendió a quienes escucharon la historia: "Te tengo las trompetas para tu próximo concierto". ¡Qué mente tan ágil para reaccionar así!

Pero mientras Maleja se botaba de la risa recordando la situación sin filtros, Tatán Mejía no pudo ocultar la vergüenza. ¡Pobrecito, no sabía dónde meter la cara! La diferencia entre la espontaneidad de ella y el oso de él le dio un toque aún más divertido a la anécdota, que no tardó en volverse viral en redes sociales.

Y como era de esperarse, la historia llegó hasta el propio Pipe Bueno. El cantante vio la publicación y se sumó al relajo con un comentario en el que bromeó con lo ocurrido y dijo que a esa pareja se le perdona todo. ¡La buena onda de este man!

Los seguidores celebraron la confianza de Maleja para contar tremenda situación y aplaudieron la forma en que Pipe Bueno se unió a la broma. Así que ya saben, el que esté libre de una situación así, que tire la primera piedra. ¿O el primer pedo?