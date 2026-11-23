Famosos

Ayer, en Puerto Rico, se encendió la pasarela de Miss Universo 2026 con la competencia preliminar, y nuestra Dalia Bucaram, la representante de Ecuador, estuvo entre las candidatas. La gala, que celebró los 75 años del concurso, es clave para que las 116 candidatas demuestren que merecen un puesto en las semifinales.

Dalia debía demostrar seguridad, elegancia y desenvolvimiento ante el Comité de Selección. La gala contemplaba dos presentaciones, traje de baño y vestido de gala, y cada aparición contaba para convencer al jurado.

Aunque esta jornada no corona a la reina, sí que tiene un peso bravazo en el camino hacia el título. Es la oportunidad de oro para destacar y hacer que el sueño de llevar esa corona se sienta un poquito más cerca.

Miss Universo no es de ayer, pilas. Comenzó en 1952 y la primera en llevarse el título fue Armi Kuusela de Finlandia. Desde entonces, ha tenido de todo: diferentes épocas, escenarios y un sinfín de candidatas que han dejado su marca.

Y ojo, que Latinoamérica tiene lo suyo en la historia de Miss Universo. La primera en romper el molde fue Gladys Zender de Perú en 1957, haciendo historia para toda la región. Después de ella, un montón de reinas latinas han puesto a sus países en el mapa, como la venezolana Dayana Mendoza en 2008 y la colombiana Paulina Vega en 2014. ¡Pura potencia latina!

También hay nombres que se quedaron grabados, como Zozibini Tunzi de Sudáfrica, Miss Universo 2019, que marcó la edición con un mensaje brutal sobre identidad. Y ni hablar de Catriona Gray, la filipina de 2018, cuya caminata y presentación en vestido de gala se volvieron especialmente recordadas. ¡Icónicas!

Y hablando de icónicas, Puerto Rico no es cualquier sede, ¿ah? La isla ha tenido cinco ganadoras, ¡cinco! Desde Dayanara Torres en 1993 hasta Zuleyka Rivera en 2006, pasando por Denise Quiñones en 2001. Para esta edición especial, incluso hay exreinas puertorriqueñas involucradas en la competencia. Así que el ambiente debe estar increíble.

Ahora solo queda cruzar los dedos por Dalia. ¿Crees que nuestra Miss tiene lo necesario para llegar lejos en este Miss Universo tan especial?