Famosos

Emma Guerrero, la comunicadora, actriz y creadora de contenido que ya conocemos, está en una etapa de transformación total: ahora es presentadora y reportera de comunidad en RTS. Con diez años desde que pisó por primera vez las cámaras de esa casa televisiva como competidora naranja de Combate, la Emma de hoy busca una imagen más madura, fortalecer su perfil en la televisión y demostrar que, detrás de la mujer espontánea y risueña, hay una profesional lista para cualquier reto.

Ella misma cuenta que al principio le asustaba no estar “a su nivel” al lado de periodistas con tanta experiencia como José Luis Arévalo o María del Rosario Gutiérrez. Pero esa presión se convirtió en una oportunidad de aprender, sobre todo con el apoyo de compañeros como el productor Mario Naranjo. Un consejo clave lo recibió de la periodista Mariuxi Padilla, directora nacional de noticias de RTS, quien le aconsejó que podía hacerlo todo con organización.

Del set de reality a las noticias en vivo

Uno de los primeros churos fue aprender a editar videos en computadora, porque antes todo lo hacía desde su celular. Esta experiencia también le ha ayudado a mejorar su desempeño en pantalla: tiene mejor desenvolvimiento y facilidad de palabra, que poco a poco van mejorando. Ahora, como reportera, Emma quiere ponerle su sello personal a los contenidos de comunidad, dándoles un toque fresco y dinámico.

En su segmento ‘Emprendedores urbanos’ nos muestra historias inspiradoras de personas que sacaron adelante sus negocios después de perder el trabajo o de pasar por momentos duros. Son ejemplos de perseverancia que conectan un montón. También en ‘El pueblo se expresa’ sale a la calle a preguntar cosas cotidianas, como si serías amigo de tu ex o quién debería pagar la cuenta en una cita, para generar conversaciones espontáneas y con un lado humorístico. Aunque siempre busca el lado divertido, su trabajo se está expandiendo a entrevistas sobre temas de actualidad y contenido más práctico.

La vida de Barbie presentadora y mamá

Fuera de los estudios, Emma tiene otro rol que arranca apenas termina la jornada laboral: ser mamá. Con Luciana, de cinco años, y Emmanuel, de uno, su día empieza a las seis de la mañana. Organiza las comidas, se va al canal, cumple con sus notas y al volver a casa, ¡a jugar con Emmanuel, ayudar a Luciana con las tareas y clases de natación, bañar al chiquito y la hora de dormir! Una rutina que casi no le deja tiempo para respirar. Se define como “Barbie presentadora” en el trabajo y “Barbie mamá” al llegar a casa.

Reconoce que no ha sido fácil y que ha cometido “full errores” por ser inexperta. Pero ver a sus hijos sanos y la forma en que la reciben –Emmanuel diciéndole “amor”, o Luciana incorporando el mundo de la tele a sus juegos– le da la fuerza para seguir. Asegura que ver a sus hijos sanos le hace sentir que todo está bien.

Redes sociales: la vida real, sin libreto

Como creadora de contenido, Emma comparte momentos de su vida familiar sin mostrar una maternidad perfecta, sino real. Su idea es que otras madres se sientan identificadas. También tiene clarísimo que en redes uno escoge qué mostrar, no hay necesidad de exhibir cada momento de frustración o intimidad. Explica que en redes uno muestra lo que quiere que otros vean.

Su contenido ha ido evolucionando con ella. Al inicio intentó enfocarse en lifestyle y belleza, pero se dio cuenta que la gente conectaba más con sus rutinas diarias. Sus hijos aparecen de vez en cuando, porque son parte de su presente, pero sin forzar que cada aspecto de la maternidad se convierta en contenido. A Emma sí le importa la opinión de la gente en su carrera y sabe que eso puede abrirle puertas, pero prefiere no leer los comentarios de sus publicaciones. ¿Será esa la clave para mantener la cordura en el ojo público?