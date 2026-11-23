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¡Atención, Ecuador! Nuestra Giselle Rosales está dejando el nombre del país en alto en el Miss Internacional 2026. Actualmente, la representante ecuatoriana lidera la votación en la región de las Américas y el Caribe, un paso clave que podría darle un pase directo al Top 20 del certamen de belleza.

La organización de Miss Internacional, el tercer concurso de belleza internacional femenino más importante del mundo, ha confirmado que la candidata con la mejor posición de cada una de las cuatro regiones (Asia-Pacífico, África y Europa, y Américas y el Caribe) se clasificará automáticamente para el Top 20. ¡Esto es una gran noticia para Giselle y para todos los que la apoyamos!

Pero ¡ojo! El plazo para que Giselle mantenga su puesto en el listado y asegure ese pase directo es hasta el 24 de noviembre de 2026, a las 23:59, hora de Japón. ¡Así que a seguir votando, gente, para que no baje de esa posición!

Después de que se anuncien las 20 semifinalistas, la votación tendrá una segunda fase. En esta etapa, las 10 participantes que acumulen la mayor cantidad de votos, sin importar su región, clasificarán automáticamente al Top 10 y tendrán la oportunidad de lucirse en la ronda de discursos. ¡Imagínense a nuestra Giselle brillando con su oratoria!

Además de la votación, Giselle también compartió en sus redes sociales fotos de otro momento importantísimo de su participación: la presentación de “Beauties for SDGs”. La ecuatoriana expresó su emoción por esta oportunidad, y destacó que podrá contar su historia y hablar sobre el trabajo que ha desarrollado durante los últimos años. ¡Qué chévere verla tan comprometida!

También se tomó un momento para agradecer a todo Ecuador por el respaldo incondicional que ha recibido durante su preparación y su participación en el concurso. “Gracias infinitas por todo lo que me han dado, vamos a llegar lejos. LOS AMO”, publicó Giselle. ¡Con esa actitud, seguro que sí vamos a llegar lejos!

La final de la edición 64 del Miss Internacional se realizará el 25 de noviembre de 2026 en el Tokyo Dome City Hall, ubicado en Shibuya, Tokio, Japón. Ecuador estará súper pendiente del resultado de Giselle Rosales, quien busca convertir este liderazgo regional en una clasificación al Top 20. ¿Ya votaste por Giselle o te estás haciendo el loco?