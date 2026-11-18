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Hailey Rhode Bieber cumple 30 años y, como ya es costumbre, su marca rhode lo celebra con una colección de edición limitada que tiene el azul marino como protagonista. Imagínense, ¡es la quinta vez que lo hace! Es una forma de compartir este momento con quienes han acompañado el crecimiento de la firma.

Esta cápsula no solo trae los productos favoritos que ya amamos, sino también lanzamientos exclusivos y accesorios pensados para que la comunidad esté lista para las fiestas de cumple y los viajes que se vienen. Un combo perfecto para andar de diva por ahí.

Lo que más nos llamó la atención es el Pocket Plush, ¡el primer rubor mate de rhode! Viene en un formato mini que es edición limitada, en dos tonos: Baldwin, un rosa baya que suena a súper dulce, y Tucson, un borgoña bien intenso. Su fórmula es cremosa y se puede construir, así que lo puedes usar en cachetes y labios para un acabado suave y aterciopelado. Baldwin es el tono favorito de Hailey, quien propone usarlo en ambas zonas para ese look monocromático.

Además, la colección trae una versión especial del Peptide Lip Boost en Cherry Vanilla Cola, un tratamiento labial que da volumen, deja un acabado rosa translúcido con destellos y huele a cereza, vainilla y cola. Y para los ojos cansados, regresan los parches descongestionantes Peptide Eye Prep con dos diseños exclusivos en azul marino: el icónico símbolo de la marca y el motivo Heart Eyes.

Pero no todo es maquillaje y cuidado de la piel. rhode se lanza al mundo de la ropa con su primera prenda disponible en rhodeskin.com: una chamarra Reversible Windbreaker. Está inspirada en el amor de Hailey por la ropa deportiva vintage y tiene una silueta oversize. Lo mejor es que es reversible, con un lado de nailon azul marino y otro de tejido polar gris.

Para completar el squad de esta colección, está la Carry Case, un estuche estructurado en azul marino para guardar los esenciales de viaje, y The Birthday Set, un conjunto de edición limitada que trae los dos tonos del Pocket Plush y el Peptide Lip Boost en Cherry Vanilla Cola. ¿Qué tal ese regalo de cumpleaños? ¿Se animan a un azul marino para sus treinta?