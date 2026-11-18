Famosos

Se armó un tremendo lío en Venezuela con la venta anticipada de entradas para los conciertos de Shakira. La expectativa por el regreso de la colombiana al país, después de casi dieciséis años, terminó en un despelote de reclamos y pura confusión.

Resulta que ayer, 17 de noviembre, un enlace de compra que nadie había anunciado y un código de acceso para seguidores empezaron a volar por WhatsApp. La vaina se regó como pólvora, con mensajes que hasta aparecían con la etiqueta de “reenviado muchas veces”. Así, unos cuantos suertudos lograron comprar sus boletos antes de la preventa oficial, fijada para el jueves 19 de noviembre.

Pero no todo fue color de rosa. Mientras algunos afortunados ya subían capturas censuradas de sus entradas a redes sociales, otros se quedaron viendo un chispero: pagaron y los tickets ¡nunca llegaron a sus correos! La gente, desesperada, hasta se fue a la taquilla física de la empresa en un centro comercial de Caracas para reclamar. ¡Imagínense el estrés!

Hasta el momento, la compañía encargada de la venta no ha dicho ni pío sobre esta filtración. Y para colmo, en su página principal ni siquiera aparece públicamente el acceso al evento. ¡Qué desorganización!

Obvio, los clubes de fans de Shakira se prendieron en llamas. Lanzaron un comunicado pidiendo explicaciones y garantías para los que esperan la venta oficial. Cuestionaron la difusión de información que no había sido confirmada por los organizadores.

Y la cereza del pastel: ¡se rumora que el 70% del aforo ya se habría vendido en esta "preventa" misteriosa! El club de fans dijo que esto despierta inquietudes sobre la disponibilidad real de entradas para el público. ¡Tremendo golpe para los que esperan en la fila!

Shakira dará dos conciertos el 16 y 17 de enero en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, un escenario que le entran hasta 50.000 personas. Las entradas, por si acaso, oscilan entre los 60 y los 650 dólares. Su última visita fue en marzo de 2011. Esperemos que la organización se ponga pilas y aclare este relajo, porque la gente ya está que se come las uñas.