Famosos

¡Qué nota! Agárrense fuerte, porque esto es para aplaudir de pie: Paul McCartney y Ringo Starr, los dos últimos titanes de The Beatles, confirmaron su regreso a los escenarios. La fecha es el 29 de enero de 2027 en Las Vegas, Estados Unidos, El reencuentro será en el MGM Grand Garden Arena, nada menos.

Esta reunión épica forma parte de VetsAid, un festival benéfico que organiza el crack de Joe Walsh, el guitarrista de Eagles. Esta será la décima edición de este evento que siempre la rompe, y esta vez, el plato fuerte es un segmento que han llamado “super-set”. Imagínense el vacilón: McCartney y Starr compartiendo tarima con Walsh y ¡más invitados sorpresa! ¿Quién se apunta a adivinar?

Pero ojo, no son los únicos pesos pesados en la cartelera. También veremos a The Killers, The War on Drugs, St. Vincent y Lucius. ¡Un line-up que promete!

Lo mejor de todo es que este conciertazo es por una causa bacán. VetsAid tiene como misión recaudar fondos para ayudar a los veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a sus familias. Desde que arrancó en 2017, ya han distribuido más de cinco millones de dólares en ayudas, ¡un montón de billete para gente que lo necesita! En esta edición, la plata irá derechito a las organizaciones que apoyan a la comunidad militar de Nevada.

La última vez que estos dos monstruos del rock nos regalaron un show juntos fue en diciembre de 2024. Fue en Londres, durante el concierto final de la gira “Got Back” de McCartney. En esa ocasión, nos hicieron volar con “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)” y “Helter Skelter”. ¡Una joya!

Si ya están pensando en cómo conseguir entrada, les cuento que las ventas arrancaron el 13 de noviembre a través de AXS. Los precios empiezan desde 200 dólares, eso sí, sin contar impuestos ni recargos. ¿Listos para este viaje musical al futuro o les parece que enero de 2027 está demasiado lejos?