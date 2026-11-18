Espectáculos

Jennifer Lopez, nuestra J.Lo, con 57 años encima, acaba de vivir uno de esos momentos que te cambian la vida, un verdadero antes y después para cualquier madre o padre: ver a sus hijos dejar el nido para irse a la universidad. La cantante y actriz tuvo que despedir a sus dos hijos, Emme y Max –fruto de su relación con el pana Marc Anthony–, que se lanzaron a la vida universitaria para empezar sus estudios.

Esta nueva realidad familiar ha sido un verdadero desafío para la artista, quien sigue balanceando su impresionante carrera en la música y sus proyectos como actriz. En una entrevista reciente en el programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", J.Lo se abrió sobre este cambio tan fuerte. Contó que es una locura que ya estén en la universidad y que el tiempo pasa muy rápido, como todo el mundo dice, y ¡qué verdad más grande! Admitió que la situación la llena de tristeza y melancolía, pero a la vez de emoción y esperanza. A ver, ¡¿quién no se sentiría así?! Es un torbellino de sentimientos, ¿o no?

Un adiós que duró seis meses

El impacto de la partida de sus retoños fue tan, pero tan fuerte, que a la J.Lo le tomó un buen tiempo asimilarlo. ¡Ni te imaginas cuánto! La cantante confesó que lloró durante seis meses seguidos, desde unos dos meses antes de que se graduaran hasta unas semanas después de dejarlos en la escuela. O sea, se pasó seis meses con el ojo aguado, ¡una barbaridad! Eso sí que es amor de madre, ¿verdad?

Pero ojo, que no todo fue llanto y tristeza. Parece que la partida de Emme y Max también le dio un respiro, una oportunidad para empezar una etapa totalmente nueva en su vida personal. Afirmó que se sintió libre por primera vez desde los 20 años, ¡imagínate! Añadió que es la primera vez que no está con nadie ni tiene a sus hijos, que puede hacer lo que quiera, y que es algo increíble pero también raro: los extraña muchísimo. Es un contraste bacán: por un lado, extrañar a los hijos, y por el otro, sentir esa libertad después de décadas. ¡Qué sensación tan agridulce debe ser!

El "síndrome del nido vacío" y una explosión creativa

Este fenómeno de los hijos que se van de casa tiene su nombre y apellido: el “síndrome del nido vacío”. La psicóloga Teresa Moratalla lo explicó clarito en una conversación, diciendo que es una etapa de transición que pide tiempo y mucha adaptación. Detalló que es importante entender esta etapa como un proceso, durante el cual hay que redefinir la relación con los hijos, reorganizar la vida en pareja y encontrar nuevos proyectos e intereses personales. Así que, ¡pilas a las mamás y papás que estén por ahí!, es normal sentir de todo un poco y toca reiventarse.

La intérprete de “On the floor” –que por cierto, ¡tremendo temazo!– también confesó que está viviendo una de sus etapas más felices, y esto, ¡agárrense!, se ha reflejado de lleno en su faceta artística. ¿Adivinen qué? La ausencia de sus hijos le ha dado un montón de tiempo extra para dedicarse a la composición. Ella misma contó que, cuando los niños se marcharon, sentía tantas emociones que se metió en el estudio y empezó a componer música, y que ya lleva unas 20 canciones. ¡Veinte canciones! Eso es productividad pura, un verdadero golazo para sus fans y para su alma. De la tristeza a la creatividad, ¡así se la juega J.Lo! ¿Será que esta nueva etapa nos trae un disco lleno de hits para bailar y llorar al mismo tiempo?