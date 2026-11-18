Espectáculos

¡Aterrizó la lista de nominados para los Grammy 2027 y, como siempre, viene con su buena dosis de chismecito y debate! La Academia presentó el lunes la tan esperada lista para su 69.ª edición, y lo más caliente es la nueva categoría de Mejor Música Pop Asiática. Esta sección, que se estrenó este año, busca celebrar la excelencia artística y esas canciones que usan uno o más idiomas asiáticos como base. Suena a buena idea, ¿verdad? Pues no convenció a todo el mundo.

Resulta que dos de los grupos más grandes del pop mundial, Stray Kids y BTS, le hicieron el feo a esta nueva regla. ¡Sí, leíste bien! Sus integrantes ya habían manifestado sus reparos sobre la premiación, y la declaración de BTS llegó en julio. El grupo BTS, con su líder el rapero Kim Namjoon (RM) al frente, fue clarito: “Decidimos no participar en los premios Grammy este año. Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma”. ¡Boom! Una declaración que dejó a medio mundo pensando si la música realmente necesita etiquetas. Con estos gigantes del K-pop mundial fuera de la cancha, el juego se pone más interesante para otras figuras, quizás menos conocidas, que ahora tienen la oportunidad de robarse el show y conquistar al planeta. Prepárense para conocer a los valientes que buscan ese Grammy:

BABYMETAL, Polyphia - “Sunset Kiss”

¡Agarren sus audífonos porque aquí llega la explosión! BABYMETAL, la banda femenina japonesa que nos ha volado la cabeza desde el 2010, está nominada. Ellas son expertas en eso de mezclar el heavy metal con los sonidos más pegajosos del j-pop, todo mientras le meten sintetizadores y unas coreografías elaboradas a sus shows en vivo. ¿Quién dijo que el metal no podía ser visualmente impactante y súper bailable? El trío, integrado por SU-METAL, MOAMETAL y MOMOMETAL, busca su Grammy con “Sunset Kiss”. Este temazo forma parte de su quinto álbum de estudio, “Metal Forth”, y lo bacán es que lo hicieron en colaboración con Polyphia, una banda estadounidense de rock progresivo. ¡Una combinación que suena a que nos va a dejar en shock y con ganas de más!

BINI - “Unang Kilig”

Desde Filipinas, llega BINI, un grupo femenino que se formó en 2019 y ya está dando la talla en la escena global. Con sus ocho talentosas miembros (Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna y Sheena), se han convertido en una de las agrupaciones más populares de su país. Y no solo eso, ¡están ayudando a que el sonido filipino se escuche en todos los rincones de Asia! Su propuesta musical es una mezcla adictiva de pop contemporáneo, las coreografías potentes del K-pop y, lo mejor de todo, elementos súper chéveres de la cultura filipina. Su canción nominada, “Unang Kilig”, es un sencillo que forma parte de su EP “Signals”, lanzado en 2026. ¡Un verdadero deleite musical con saborcito a Filipinas que engancha desde la primera escucha!

IVE - “Bang Bang”

Corea del Sur nos trae a IVE, otro grupo femenino que la está rompiendo gracias a Starship Entertainment, la compañía detrás de su debut en diciembre de 2021. Este sexteto, compuesto por Yujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz y Leeseo, ha sabido cómo robarse los reflectores en el súper competitivo mercado surcoreano. ¿Cómo lo lograron? Con sencillos comerciales que se quedan grabados en la cabeza, como “Love Dive” y “I Am”. Ahora, con “Bang Bang”, su canción nominada a los Grammy, buscan conquistar al mundo entero. Este tema es parte de su segundo álbum de estudio, titulado “Revive+”, y seguro que tiene todo el potencial para convertirse en el nuevo soundtrack de tu vida. ¡Estas chicas saben lo que hacen!

KiiKii - “404 (New Era)”

¡Atención a las nuevas caras! También bajo el paraguas de Starship Entertainment, llega KiiKii, otro grupo femenino surcoreano de cinco integrantes: Jiyu, Leesol, Sui, Haum y Kya. Ellas debutaron recién en marzo de 2025 con su EP “Uncut Gem”, pero ya están causando un revuelo con su propuesta. Lo que más llama la atención es su estética visual, caracterizada por colores vibrantes que te hipnotizan y un estilo juvenil con ese toque Y2K. En cuanto a su música, combinan elementos contemporáneos del K-pop, un uso inteligente del autotune y sonidos hyperpop que te hacen bailar sin parar. Su temazo nominado, “404 (New Era)”, viene de su EP titulado “Delulu Pack”, lanzado en 2026. ¡Prepárense, que estas chicas llegaron para quedarse y cambiar las reglas del juego!

LiSA - “Yes”

¡Un aplauso para la solista que ya es una leyenda! Risa Oribe, mejor conocida como LiSA, es una cantante y compositora japonesa de 39 años que debutó como solista en 2011. Sus inicios en la escena musical fueron en el indie, pero LiSA saltó a la fama internacional gracias a sus poderosas canciones para series de anime que todos amamos. ¿Te suena “Gurenge”, el tema de “Demon Slayer”? ¡Esa es ella! También le ha puesto voz a producciones como “Sword Art Online” y “The Irregular at Magic High School”, convirtiéndose en la voz oficial de tus maratones de anime. Con su sencillo “Yes”, lanzado en mayo de 2026, busca llevar su talento a los Grammy. ¡Una artista que demuestra que no necesitas un grupo para brillar con luz propia y conquistar corazones!

SB19 - “Visa”

Finalmente, pero no menos importantes, tenemos a SB19, la boy band filipina que se formó en 2018. Este grupo de cinco integrantes (Pablo, Josh, Stell, Ken y Justin) es considerado uno de los pioneros del p-pop (pop filipino) y ha hecho un trabajo increíble para posicionar a Filipinas en los escenarios internacionales. ¡De hecho, fueron el primer grupo filipino y del sudeste asiático en ser nominados a los Billboard Music Awards! Con su canción “Visa”, que se lanzó en febrero de 2026 y está nominada a los Grammy 2027, demuestran que su música tiene peso. Este tema, y su videoclip, presentan un rap de protesta donde sus integrantes abordan las dificultades que ellos –y muchos filipinos– enfrentan para viajar y trabajar fuera de su país. ¡Así se hace música con un mensaje potente y que rompe barreras con cada nota! ¿Creen que los jueces de los Grammy lo van a valorar?