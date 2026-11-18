Famosos

¡No puede ser, mi gente! Agárrense porque la nostalgia nos acaba de dar un golpe bajo, y uno de los buenos. Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, nuestros queridos Katniss y Peeta de 'Los Juegos del Hambre', ¡se reencontraron!

Pasaron once años desde la última película de la saga original. Se vieron las caras en la alfombra roja de Nueva York para el estreno de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', y los fans, incluido nosotros, estamos como locos con esta reunión. ¡Qué emoción verlos de nuevo juntos!

Imagínense la vibra: Jennifer, quien fue la heroína Katniss Everdeen en la franquicia de 'The Hunger Games', deslumbró con un abrigo negro de Christian Dior, con un cuello de piel blanca y bordados de rosas. Súper diva, ¿no? Y Josh, nuestro Peeta Mellark, fue por lo clásico y elegante con un traje completamente negro.

No estuvieron solos, ¡para nada! El elenco original se armó la fiesta. Estuvieron también Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Jena Malone, Willow Shields y Amandla Stenberg. ¡Hasta la mismísima Suzanne Collins, la autora de los libros, y el director Francis Lawrence hicieron acto de presencia! Una reunión de lujo, digna de un reencuentro que esperábamos desde hace rato.

Y claro, no es solo un reencuentro de compañeros de trabajo. Jennifer lo dejó clarísimo en una entrevista reciente en el pódcast 'Call Her Daddy'. Contó que volver a trabajar con sus antiguos compañeros fue una experiencia súper emotiva y que el cariño por Josh y Woody sigue intacto. ¡Ay, qué lindos! Nos encanta esa amistad verdadera que trasciende la pantalla.

Ahora, ojo al dato: la nueva película, 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', que los juntó, es una precuela. O sea, nos vamos 24 años antes de la historia que ya conocemos, para ver a un Haymitch más joven durante los 50.os Juegos del Hambre. Se estrena el 20 de noviembre de 2026, así que ya pueden ir marcando la fecha. Nosotros ya estamos contando los días, ¿y ustedes? ¿Listos para volver a Panem?