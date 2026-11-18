Famosos

¡Ay, no! Kevin McCallister otra vez solito. Pero esta vez, el drama es más sabroso porque el actor Macaulay Culkin se vuelve a poner en los zapatos del personaje de ‘Mi pobre angelito’ para una campaña navideña de McDonald’s.

A ver, que la gente de McDonald’s se botó. En el anuncio, Culkin aparece como la versión grandota de Kevin, que, para variar, está solo. Pero esta vez está en un McDonald’s cerrado por la noche. Y claro, con esa frase que ya se nos hace icónica: “Todos han desaparecido, otra vez”. Imagínense la escena: Kevin campando a sus anchas por todo el local, haciendo como que toma pedidos y hasta preparándose su propia comida. ¡Un sueño para cualquiera que alguna vez ha querido un McDonald’s entero para sí mismo!

Pero la cosa no para ahí, no. La campaña acompaña el lanzamiento de un menú inspirado en los gustos del personaje de la cinta. Y lo más chévere: ¡habrá acompañamientos que tienen que ver con Kevin McCallister y calcetines con los personajes más panas de McDonald’s, como Grimace y Birdie! Sí, leíste bien, ¡calcetines! Esto va a estar disponible desde el 1 de diciembre.

La verdad es que ver a Culkin de nuevo en este papel es un golazo. Ya lo hizo en 2018 en una publicidad de Google Assistant, en la que usaba el dispositivo para resolver situaciones cotidianas, como pedir comida y controlar quién llamaba a la puerta. ¡Se ve que el man le cogió el gusto a eso de revivir al personaje!

Y claro, McDonald’s no es el único que está en esta. Es la táctica más quemada pero efectiva de las marcas grandes: agarran un personaje o una peli que nos marcó la vida y ¡pa’l anuncio! Funciona siempre, porque ¿quién no ama un buen viaje a la nostalgia?

¿Qué dicen ustedes? ¿Van a ir corriendo por su menú de Kevin McCallister? ¡Nosotros ya estamos haciendo fila!