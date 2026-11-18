Famosos

¡Atención, atención! La mismísima Moria Casán, la "One" de Argentina, acaba de ser reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El brillo de la vedette, actriz y conductora iluminó el Salón Dorado de la legislatura porteña en una ceremonia que celebró su aporte invaluable a la cultura popular argentina y una carrera que ya suma más de cinco décadas.

Y como si fuera poco, la distinción vino acompañada de más laureles: su serie biográfica Moria, esa que te tiene pegado a la pantalla en Netflix, y la obra teatral Cuestión de género, donde brilla junto a Jorge Marrale, fueron declaradas de interés cultural. ¡Qué nivel! Además, su programa La mañana con Moria, de El Trece, también se llevó una mención especial. Es que, seamos sinceros, Moria es un universo en sí misma.

El legislador Pablo Alejandro Donati, quien presentó el proyecto, dijo que distinguirla desde esa legislatura es reconocer un recorrido que empezó, se sostuvo y sigue en los teatros y los estudios de la ciudad. Y la Casán, en su discurso de agradecimiento, expresó su emoción: "¡Cuánta gente de tantos años, no lo puedo creer!"

Desde que arrancó su carrera artística en 1969 en el teatro de revistas, donde se convirtió en una de las vedettes más famosas de su país, Moria demostró que venía a arrasar. La hemos visto en un montón de películas, sobre todo comedias, compartiendo pantalla con cracks como Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Su huella en el teatro es imborrable, con obras icónicas como Brujas, llevando su talento incluso a escenarios internacionales. Y ni hablar de la televisión: ha sido conductora, actriz y, obvio, ¡la jurado más temida y amada de programas como Bailando por un sueño e Incorrectas, de Marcelo Tinelli! Su estilo directo, sus frases populares que se han vuelto un clásico y su personalidad provocadora la han convertido en una figura indispensable del espectáculo argentino.

¿Será que la próxima parada de Moria Casán es un museo dedicado a su legado?