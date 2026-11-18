Espectáculos

¡Atención, pelad@s! El legendario Johnny Depp está de regreso en la cima de la taquilla norteamericana, ¡después de ocho años de ausencia en ese puesto privilegiado! Su nueva peli, "Scrooge y los fantasmas de la Navidad", una versión gótica del clásico de Charles Dickens, lo ha puesto otra vez en el mapa de las grandes producciones de Estados Unidos. ¡Un verdadero golazo para el actor!

Y no es que le haya ido más o menos, ¡no! Esta cinta, dirigida por Ti West, recaudó $19 millones en Estados Unidos y Canadá durante su estreno. A eso súmale $23 millones más de otros 63 mercados internacionales, y tienes un impresionante total mundial de $42 millones. ¡Con un presupuesto estimado de $38 millones, la inversión se vio recompensada rapidito y con creces!

Lo más bacán de todo y que nos dejó con la boca abierta, es que la gente fue a verlo a él. Una encuesta citada por el medio AS reveló que el 51% de los espectadores ¡acudió a las salas motivado por la presencia de Johnny Depp! O sea, el magnetismo de este pana sigue intacto, ¡qué bestia! Parece que su poder de convocatoria no se ha perdido ni un poquito.

En "Scrooge y los fantasmas de la Navidad", Depp se mete en la piel del mismísimo Ebenezer Scrooge, y no está solo, ¡ojito! Lo acompañan tremenda nómina de estrellas como Rupert Grint, Ian McKellen, Sam Claflin y Daisy Ridley. Un elenco de lujo para un regreso por todo lo alto, ¿no creen?

La última vez que lo vimos en el primer puesto de la taquilla fue allá por 2018 con la peli "Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald". Su carrera en Hollywood estuvo marcada durante los últimos años por su disputa judicial con Amber Heard. Por eso, este estreno es un capítulo nuevito y lleno de esperanza para el actor, una verdadera reivindicación.

¿Quién diría que volvería con tanta fuerza? ¿Será que esta es la primera de muchas películas que lo vuelven a poner en la cima? ¡Nosotros decimos que sí!