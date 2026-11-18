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¡Atención, salseros y fiesteros! El Arena Park de Samborondón se prepara para bailar sin parar con el festival Pura Salsa, que ya tiene fecha fija para el próximo sábado 12 de diciembre. Luis Enrique, Rey Ruiz y Fresto compartirán escenario ese día, para el público de Guayaquil, Samborondón y sus alrededores.

Detrás de esta movida está nada más y nada menos que Nicolás Lapentti, sí, el extenista profesional ecuatoriano que llegó a ser el número seis del mundo. Ahora cambió las raquetas por los escenarios y le está metiendo con todo a su faceta de promotor y organizador de eventos, buscando traer propuestas que realmente prendan a la gente.

¡Salsa pa' todos, sin peros!

Lapentti buscaba una propuesta musical distinta a las presentadas recientemente en la zona, y la salsa terminó siendo una gran novedad. No es que no nos guste lo nuevo, pero a veces un clásico bien puesto te llega al alma. “Me pareció que era un género diferente, algo que no se había hecho hace mucho tiempo y que podía funcionar muy bien”, comentó Lapentti. Y la verdad es que juntar a Luis Enrique con Rey Ruiz no es poca cosa, ¡es como un sueño para los amantes de la salsa! Después se les unió Fresto para completar la triología de sabor.

El Arena Park no fue una elección al azar. Según Lapentti, este espacio tiene todo lo que se necesita para eventos grandes, de esos que te dejan con la boca abierta. No solo por la capacidad, sino por su ubicación estratégica que facilita que la gente de Samborondón, Guayaquil y Daule puedan llegar sin tanto drama. Además, el recinto ya ha recibido a artistas internacionales como Carlos Vives, lo que, según Lapentti, aporta confianza y ofrece esa cercanía bacana entre los artistas y la gente. Nada de conciertos donde ves a los cantantes como hormigas, ¡aquí la idea es sentir la vibra de cerca!

¡Ni la lluvia ni el toque de queda nos paran!

Y porque en Ecuador somos prevenidos, el equipo de Pura Salsa ya pensó en todo, ¡hasta en el bendito clima! Si el cielo decide abrirse y regalarnos una lluvia inesperada , tranquilos. Lapentti aseguró que han contratado una carpa gigante tipo hangar, de esas que no tienen estructuras en el medio, que va a cubrir todo el escenario y a la gente. “Eso nos da a nosotros una tranquilidad de que, en caso de lluvia, el concierto igual se va a realizar”, dijo Lapentti. Así que el baile no se suspende, ¡llueve, truene o relampaguee!

Pero no solo pensaron en la lluvia, también en la comodidad y seguridad de los asistentes. ¡Pilas con esto! Las entradas incluyen parqueo gratuito dentro del mismo Arena Park, y no estamos hablando de cinco o diez puestos, ¡son más de tres mil espacios! La idea es que nadie tenga que dejar el carro afuera, en la calle, con el Jesús en la boca. Así, la gente llega tranquila, disfruta y se va sin preocupaciones extra. ¡Un puntazo a favor!

Y si por esas cosas de la vida, se les ocurre meter un nuevo toque de queda o restricciones de movilidad, no hay bronca. Lapentti ya tiene el plan B listo: adelantar el inicio del concierto para que termine más temprano y todo el mundo pueda llegar a casa a salvo, sin correr. Se nota que están en todo, ¡así da gusto ir a un festival!

¿Ya tienes tu entrada para este vacilón?

El Arena Park tiene capacidad para 5.500 personas, lo que ya es un montón. Y al momento de la entrevista, las localidades box y general ya tenían un 70% de las entradas vendidas. ¡La gente está con ganas de salsa! Además, los comentarios en redes sociales han sido súper positivos, lo que indica que esta propuesta era justo lo que muchos estaban esperando.

Si te gusta la exclusividad, las dos primeras localidades tienen mesas para diez personas, perfectas para ir en grupo y armar el fiestón completo. Las otras dos localidades son con sillas, para los que prefieren un poco más de espacio y tranquilidad (o para los que necesitan sentarse después de tanto bailar, ¡no juzgamos!). Si ya te antojaste, las entradas están disponibles en onemoreticket.com.

Pero Lapentti no se queda solo con esta edición. Su visión es que Pura Salsa se convierta en una tradición anual. Quizás en el futuro exploren otros géneros, pero la idea es que el Arena Park sea el punto de encuentro anual para grandes conciertos. ¡Así que prepárense para más!

¿Te animas a mover el esqueleto en este festival que promete ser el vacilón del año? ¡Corre por tu entrada antes de que se agoten y no digas que no te avisamos!