Famosos

¿Qué pasó con Dominik Kaviedes y su salida de los proyectos de Casa 593? ¡Nos teníamos la pregunta rondando la cabeza! El exparticipante soltó un comunicado diciendo que no va más y que ahora se enfocaría en su salud. ¡Hasta ahí, todo bien!

Pero aquí viene el juguito del chisme. Kevin Amaguaña, más conocido como El Tío de Casa 593, soltó toda la sopa y nos aclaró un detallito: Dominik sí había firmado un contrato. Sí, así como lo oyes. ¡Ya estaba todo amarrado, pero después se echó para atrás!

Parece que la producción les puso propuestas sobre la mesa a varios talentos, como Abigail y Dominik. La diferencia es que Abigail dijo 'no gracias' desde el principio, ¡bien directa! Pero Dominik, no, él sí le puso la firma al acuerdo. El Tío Amaguaña hasta dijo que la propuesta para Kaviedes era súper buena y que ya estaba concretada.

¿Y por qué el arrepentimiento? Pues, El Tío contó que el lunes pasado, Dominik les avisó que ya no quería seguir, ¿la razón? ¡Tenía 'otros proyectos'! Sí, así, con puntos suspensivos en el aire. 'Lo llamamos y expuso que no quería continuar. Tiene otros proyectos', explicó Amaguaña. A ver, ¿quién no ha dicho esa frase alguna vez para zafarse de algo? Jajaja.

El Tío, con toda la buena onda, aseguró que respetó la decisión. Dijo algo como: 'Está bien, no podemos obligar a nadie. A los hijos también se los deja volar'. ¡Qué padre tan comprensivo! Así que el contrato, que ya estaba en piedra, quedó anulado sin tanto drama.

Y hablando de dramas, también aclararon lo del procedimiento médico de Dominik. Había un acuerdo para que se lo haga después del reality, porque no podían operarlo mientras grababan. El médico que lo atendería incluso dijo que no cobraría y que no necesitaba publicidad. ¡Un bacán! Aunque igual el equipo hizo sus publicaciones de agradecimiento en redes. Después de que Dominik decidiera no seguir, la producción ya no podía grabar nada con él sin tener los derechos de su imagen, así que la conexión con el doctor quedó para que él lo maneje por su cuenta. ¡Ahí sí le tocó ser independiente al Dominik!

A pesar de todo el vaivén, El Tío Amaguaña dijo que guarda buenos recuerdos de Dominik y que fue importante en la producción. Es más, hasta tenían pensado hacer un reality de convivencia con él, ¡pero llevándolo a los barrios! Imagínense esa joyita.

Al final, El Tío mandó un mensaje chévere en los comentarios del comunicado de Dominik, agradeciéndole por 'aclarar todo'. 'Como te dije el lunes, eres especial para nosotros, casi como un hijo, porque te vimos nacer artísticamente. Y a los hijos también hay que dejarlos volar para que lleguen lejos', escribió. Un mensaje que suena a despedida con mucho cariño, ¿o no?

Así que Dominik se fue a 'volar' con sus 'otros proyectos'. ¡Esperemos que aterrice en algo igual de chévere y que su salud esté muy bien! ¿Ustedes creen que lo extrañaremos en Casa 593?