Famosos

Melissa Núñez estuvo a nada de lograr la corona, pero terminó como la primera finalista de Miss Universo 2026. La gala final de la edición número 75 se llevó a cabo el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, donde la modelo dominicana llegó hasta la instancia decisiva.

Lo de Melissa no es solo caminar en pasarela; la chica tiene un currículum que impresiona. Su trayectoria combina el modelaje con la formación en Psicología y Ciencias de la Salud. De hecho, se fue a Estados Unidos a los 18 años para estudiar, pasó tres años en Medicina en la Universidad Católica del Cibao y luego obtuvo formación en Psicología y Ciencias de la Salud en The City College of New York. Incluso trabajó en el Bellevue Hospital de Nueva York atendiendo a pacientes con problemas de consumo de sustancias. ¡Eso sí que es tener un propósito!

Modelaje y emprendimiento

En la parte profesional, lleva ocho años como modelo y ha trabajado con marcas pesadas como Moschino, Michael Kors, Alberta Ferretti, Maybelline, NARS y L’Oréal. Pero no se queda solo en las fotos, porque también tiene su propio emprendimiento llamado Bulls & Bears Coffee, que mezcla el mundo del café con la educación financiera.

El camino a la corona

Su camino en los concursos no fue lineal. En 2023 participó en Miss República Dominicana USA y quedó cuarta. Después, en 2024, compitió en Miss República Dominicana Universo representando a la Comunidad Dominicana en Estados Unidos, donde volvió a ser la primera finalista, quedando detrás de Celinee Santos.

No se rindió y volvió al certamen representando a Concepción de La Vega. El 30 de julio de 2026 fue coronada Miss República Dominicana Universo, el título que finalmente la llevó a representar a su país en la competencia internacional.

Quedar como primera finalista duele, pero con ese perfil académico y profesional, Melissa ya ganó en la vida real. ¿Creen que el criterio del jurado fue el correcto este año?