Famosos

Dalia Bucaram llega a Ecuador la tarde de este sábado 28 de noviembre de 2026. La organización Miss Universo Ecuador ya confirmó que la reina de belleza aterrizará en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, y lanzaron una convocatoria abierta para que todo el mundo vaya a darle la bienvenida.

El plan es que el recibimiento oficial sea a las 14:00. La organización destacó que Dalia hizo historia para el país al convertirse en la quinta ecuatoriana en clasificar a un cuadro de finalistas en Miss Universo.

Para los que no vieron la gala final el 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, la representante ecuatoriana logró avanzar al Top 30 gracias al respaldo del público. Fue un logro increíble, aunque se quedó a las puertas del Top 12 que terminó disputando la corona. Al final, la ganadora del título fue Jennifer Barreto, la representante de Puerto Rico.

Sinceramente, que llegara al Top 30 ya es un winazo para nosotros. No llegó a la corona, pero el público la respaldó para avanzar. ¡A darle todo el cariño en el aeropuerto!