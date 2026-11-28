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Bebeshita protagonizó una de las historias sentimentales más comentadas de la segunda temporada de La Granja VIP junto a Kevyn “Bicolor” Contreras. Sin embargo, a pocos días de haber abandonado el reality de TV Azteca, la influencer compartió un peculiar video en sus redes sociales que podría dar pistas sobre cómo quedó su vínculo con el Granjero.

La ex participante publicó en su cuenta de Instagram un video donde aparece cantando una canción que habla sobre una decepción amorosa. Esta publicación ocurre mientras se producen acercamientos entre Kevyn Contreras y Gloria Murillo, quien es una de las atletas de Exatlón México y entró al reality después de que Bebeshita fuera eliminada.

El tema elegido es “No me siento mejor”, una canción de Caztro, Callejo y DAAZ lanzada en febrero de 2024. La influencer interpretó específicamente una parte de la letra donde se manifiesta el resentimiento hacia una persona que habría generado falsas ilusiones sentimentales.

La canción también hace referencia a alguien que aseguró no estar preparado para una relación amorosa porque necesitaba enfocarse en sí mismo, pero que una semana más tarde terminó mostrando a otra persona en sus redes sociales. Aunque Bebeshita no mencionó a “Bicolor”, el fragmento seleccionado y el momento de la publicación resultan llamativos. Además, acompañó el video con el mensaje: “Soy mucho ambiente para la gente tibia”.

Desde que Gloria Murillo ingresó a La Granja VIP, Kevyn Contreras ha tenido diversos momentos de cercanía con la atleta de Exatlón México. El granjero llegó incluso a preguntarle si lo extrañaría una vez que él abandonara el reality. Estos acercamientos se han dado durante la primera semana de competencia posterior a la eliminación de Bebeshita, quien había construido un vínculo sentimental con “Bicolor” durante su estancia en el programa.

De todas formas, hasta el momento, Bebeshita no ha confirmado que la canción estuviese dedicada a Kevyn Contreras ni que su publicación tenga relación con los acercamientos entre el Granjero y Gloria Murillo.