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Nicky Jam, el reguetonero que nos ha puesto a bailar con éxitos como 'El Perdón' y 'Hasta el Amanecer', y conocido como una figura clave en la música urbana latina, está ahora en modo mentor. Después de una carrera llena de altos y bajos, este man quiere pasar la posta y abrirle las puertas a las nuevas voces.

Ayer, 17 de noviembre de 2026, el mismísimo Nicky Jam soltó la bomba: ¡Nació Fenix Music Group! Este no es un sello cualquiera, es su nueva apuesta para el futuro de la música urbana. Con la idea clarísima de descubrir, formar y acompañar a artistas emergentes, Nicky quiere que los pelados que vienen subiendo no solo sueñen, sino que lleguen y se queden en la cima. ¿Y quién es el primer afortunado en subirse a esta nave? Pues nada menos que el cantante, compositor y productor dominicano Don Luciano. ¡Imagínense la presión y la emoción!

El mentor que renace de las cenizas

Para Nicky Jam, este paso no es solo un negocio, es una forma de devolver un poco de lo mucho que la música le ha dado. Con 45 años y una trayectoria que ya quisiéramos muchos, el intérprete sabe que es el momento perfecto para compartir su experiencia. “Ya tengo 45 años, no voy a cantar para siempre, y me gustaría que, así como he dedicado tantos años a crear para mí, también pueda hacerlo junto a otros artistas y ayudarlos a desarrollar su carrera”, dijo el propio Nicky. Un gesto chévere que muestra que, más allá de los hits, hay un deseo genuino de impulsar la escena.

Y el nombre del sello, Fenix Music Group, tiene su propia historia, ¡y es súper inspiradora! Para los que no saben, a Nicky Jam lo conocen en la industria como el 'Ave Fénix'. Este apodo hace referencia a su proceso de recuperación tras varios años de adicción a medicamentos controlados. Superar esa etapa y volver más fuerte que nunca le dio la visión para crear un espacio que simboliza segundas oportunidades, transformación y la posibilidad de alcanzar nuevas metas. Es decir, ¡siempre se puede volver a empezar y llegar más alto!

Don Luciano: del casi se vende a la mega firma

La primera carta fuerte de Fenix Music Group es Don Luciano, y su historia de cómo llegó al sello ya es casi una leyenda. El man lanzó su primer sencillo bajo el nuevo sello, 'Fuiste Tú', el 13 de noviembre de 2026. Pero, ¡agárrense!, la canción que lo catapultó a esta oportunidad casi no ve la luz con él al frente. Don Luciano estuvo a punto de vender la composición a otro artista. ¡Qué bajón hubiera sido! Por suerte, decidió jugársela y la interpretó en una sesión en vivo desde un estudio de grabación.

¡Y ahí estuvo la magia! Esa presentación se regó como pólvora en Instagram, acumulando más de 700.000 reproducciones. Un número que, de ley, le prendió las alarmas a Nicky Jam. Esa cifra llamó su atención y lo motivó a respaldar al joven intérprete. Ese acercamiento derivó en su incorporación al sello, y ahora Don Luciano está listo para una nueva etapa profesional de la mano de un peso pesado como Nicky Jam.

Pero ojo, que Don Luciano no es ningún improvisado. El man ya tiene cancha como productor musical; entre 2014 y 2015 se formó en este campo y ha colaborado con un montón de nombres que suenan duro: Yailin La Más Viral, Myke Towers, Noriel, Rochy RD, Shadow Blow, Miky Woodz, Lil Tjay, NTG, Slow Lismar y Dowba Montana. O sea, estamos hablando de un artista con experiencia y un oído bien afinado para lo que se viene.

¿Será que Nicky Jam encontró al próximo artista que nos va a poner a perrear hasta el piso? ¡Pilas con este sello que promete incendiar la escena musical!