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¡Pilas, gente del UCM! Si ya extrañaban a la Kate Bishop de Hailee Steinfeld, ¡la espera se acabó! Nuestra querida arquera juvenil, está de vuelta y confirmadísima para 'Avengers: Doomsday'. ¿Cómo lo supimos? Pues, este domingo llegó la confirmación a través de una publicación en Instagram.

Resulta que Hailee andaba de promoción por su nueva peli de Disney, 'Hexed', y mostró una silla de director con su nombre. La actriz comentó: “Hola, estoy aquí por mi película Hexed, pero parece que han traído una silla de otra cinta”.

La publicación de Marvel Studios y Disney Animation en Instagram, con la silla de Steinfeld, iba acompañada del mensaje: “No te pierdas a Hailee Steinfeld en Hexed, de Disney, antes de su regreso en Avengers: Doomsday”. El estreno en salas está previsto para el 18 de diciembre.

No es la primera vez que Hailee le da vida a la intrépida Kate Bishop en la pantalla grande. Ya interpretó al personaje en la serie 'Hawkeye' (2021), donde compartió pantalla con Jeremy Renner, y en 'The Marvels' (2023), donde tuvo una breve aparición en una escena poscréditos junto a Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani y otros integrantes del reparto.

Para Steinfeld, interpretar a la joven arquera también representa la oportunidad de dar vida a un personaje que pueda convertirse en referente para otras personas. El regreso de Steinfeld se suma a otros movimientos del reparto: a través del final de temporada de 'VisionQuest' se confirmó también la participación de la Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen. La revelación ocurrió en una escena poscréditos que retoma los acontecimientos de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' (2022).

Con tantos regresos épicos y el 18 de diciembre a la vuelta de la esquina, ¿quién más siente que 'Avengers: Doomsday' va a ser el bombazo del año y que no nos vamos a poder levantar del asiento? ¡A preparar las palomitas y a ajustar el cinturón para esta montaña rusa de emociones!