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Miley Cyrus y Maxx Morando no se andan con chiquitas cuando de amor se trata, ¡y menos después de la boda! Apenas un día después de darse el “sí, acepto”, la cantante y el baterista sorprendieron con unas fotos que dejaron a todos con la boca abierta: ¡se tatuaron el nombre del otro!

El encargado de plasmar este nivel de compromiso en la piel fue el artista Jamie Gene Lopez, quien compartió las imágenes el domingo 22 de noviembre. En las fotos, se los ve abrazadísimos, con los pantalones desabrochados para que se les vea clarito el detalle que ahora los une para siempre. ¡Pero tranquilos, es solo para mostrar los tatuajes, no sean mal pensados!

Miley se tatuó “Maxx” en letras mayúsculas en la cadera derecha, mientras que su flamante esposo optó por llevar “Miley” en la parte superior de su cadera izquierda. Ambos nombres tienen el mismo estilo de lettering, para que todo quede bien a juego. Como dijo Lopez al pie de foto: “Felicitaciones a los recién casados. Placas con los nombres de Maxx y Miley”. ¡Así no hay pierde de quién es de quién!

Este despliegue de amor con aguja y tinta llega justo después de que la intérprete de “Flowers” nos confirmara su matrimonio con una serie de fotos en blanco y negro. La ceremonia fue el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California, en un evento súper íntimo con solo familiares y amigos. Puro amor y privacidad.

Para la ocasión, Miley eligió un vestido blanco de manga larga de Saint Laurent, ¡un toque de elegancia que no podía faltar! Y Maxx, a tono, lució un esmoquin negro de la misma firma. La cantante compartió solo cuatro imágenes del enlace con una dedicatoria súper corta, pero llena de significado: “M + M 🤍 11.21.26”.

La pareja empezó su historia de amor en 2021, después de conocerse en una cita a ciegas, y confirmaron su compromiso en diciembre de 2025. Ahora, con los nombres grabados en la piel, ¡queda más que claro que esto es serio, serio! ¿Ustedes se atreverían a tanto por amor?