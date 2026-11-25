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Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, ha soltado la bomba que nos tiene a todos con los ojos bien abiertos: su vestido para la gran final de esta noche está inspirado en todas las reinas boricuas que se han llevado la corona universal. ¡Pura historia, legado y glamour en una sola prenda! Jennifer sabe cómo subir la expectativa y dejarnos con ganas de más.

La Barreto no se guardó nada y nos dio una probadita en sus redes sociales. Compartió unos dibujos espectaculares donde se ve el tributo a las reinas puertorriqueñas más icónicas del Miss Universe: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006). Es como un repaso histórico de la belleza boricua, ¡y estamos amando la idea! Edgar Ramos, el stylist de Miss Universe Puerto Rico, ya lo confirmó, así que el chisme es oficial.

Jennifer no solo nos dejó con la intriga del vestido, sino que también nos regaló unas palabras que nos llegaron al corazón. Ella publicó que “Cada una de nuestras reinas universales me dejó algo que hoy llevaré puesto. Elegancia, delicadeza, majestuosidad, carisma y Magnetismo”. Y cerró con un emotivo mensaje para ellas. ¡Tremenda dedicación! Se nota que no es solo un concurso para ella, es llevar a su gente en cada paso.

La edición número setenta y cinco del Miss Universe se enciende esta noche a partir de las nueve, en el majestuoso Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La gala se transmite por WapaTV, así que ya sabes dónde sintonizar para no perderte nada. Jennifer competirá con otras ciento dieciséis participantes de todo el mundo, ¡un camello! Pero la boricua está con todo, apostando a seguir brillando para llevarse ese cetro a casa.

Y es que su desempeño no es cuento. En los eventos clave ya dejó claro que es una de las favoritas. ¿Te acuerdas de su pasarela en la Competencia Preliminar? Deslumbró a todo el mundo con un vestido blanco de escote profundo y corte sirena, bautizado como el “Cisne Blanco”, de la firma tailandesa Gl Garlate Design. ¡Esa presentación la colocó en el top!

Ahora, con este vestido que es puro homenaje, la Barreto busca cerrar con broche de oro. ¿Será que esta dosis extra de inspiración la corona como la nueva Miss Universe? ¡Esa corona es más boricua que el coquí, o no!