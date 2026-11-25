Espectáculos

El ambiente en La Granja VIP se puso tenso, y es que Niurka Marcos no ha superado el encontronazo con Daniela Alexis Barceló Trillo, más conocida como la Bebeshita. Mientras Niurka tendía la cama, la llamó “arrastrada” y criticó cómo, según ella, Daniela buscaba la atención de Kevyn “Bicolor” Contreras. Se nota que la cubana no se olvida ni de una coma.

Y es que el cacho viene de lejos: Bebeshita le dijo a Niurka, en vivo y directo, que “afuera ya no la soportaban”. ¡Imagínense el ambiente después de eso! Esa fue la chispa que encendió la furia de la ex vedette. No contenta con eso, más tarde, conversando con Julio Camejo, Niurka recordó el comentario con una indignación que se le salía por los poros y le dedicó a Daniela unos calificativos que mejor ni repetimos.

Pero la cosa no paró ahí. Volvió a la carga mientras tendía la cama. Niurka volvió a llamarla “arrastrada” y añadió que la Bebeshita se “expuso” en La Granja VIP rogándole atención a Bicolor. “Qué horror”, soltó la Niurka, dejando claro su descontento. Y para rematar, aprovechando las cámaras, le gritó entre risas: “Estoy adentro y tú afuera”. ¡Esa sí que es una buena quemada!

El drama siguió después de que eliminaron a Daniela Alexis Barceló Trillo. Niurka le preguntó a Bicolor qué habría pasado si él se hubiera ido del reality. Según la cubana, lo más probable es que Daniela hubiera hablado pestes de su relación para justificar su partida. En cambio, Niurka le dijo a Bicolor que a él lo vio triste y lo escuchó recordar con cariño los momentos que compartieron. ¡Un poquito de veneno con una de azúcar!

Y por el lado de la Bebeshita, la cosa tampoco fue color de rosa. El 23 de noviembre de 2026, la vimos reencontrarse con Kevyn “Bicolor” Contreras. Él aceptó gastar unos cinco mil Plata Cash del presupuesto semanal solo para verla. Pero la despedida no fue el romance que muchos esperaban. Daniela le dijo que ya no quería verlo y le reprochó que no la hubiera defendido cuando estaba en La Granja VIP. ¡Peor aún! También le reclamó que, a su parecer, Bicolor había llorado más por la salida de Rafa Mercadante que por la de ella. ¡Aquí nadie se queda callado!

¿Será que este culebrón de La Granja VIP tiene más temporadas que Los Simpson?