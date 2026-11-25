Famosos

¡Alistando la garganta para cantar a todo pulmón! La talentosa LP, la voz detrás de himnos que nos han roto el corazón y nos han levantado el ánimo, regresará a Ecuador en marzo de 2027. ¡Sí, escucharon bien, 2027! La artista viene con su gira latinoamericana ALL IS NOT LOST 2027, y la expectativa ya está por los cielos.

El show en Ecuador será uno solo y está agendado para el jueves 4 de marzo, a las ocho de la noche, en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. Han pasado ya cuatro años desde su última visita a la capital, en febrero de 2023 en el Ágora de la Casa de la Cultura, así que esta es la revancha que muchos estábamos esperando.

Uno de los platos fuertes de esta nueva presentación será la interpretación completa de su icónico álbum Lost on You, que justo en 2027 cumplirá diez años. ¿Se imaginan corear cada canción de ese discazo en vivo? ¡Piel de gallina! Pero no solo eso, también podremos escuchar temas de Room 12, su octavo disco de estudio que salió en 2026. El sencillo que lleva el mismo nombre ha sido un bombazo, llegando al número uno en dieciocho países y superando los mil millones de reproducciones en Spotify. ¡Qué bestia!

Antes de volverse la estrella que es hoy, LP ya movía los hilos tras bambalinas, escribiendo éxitos para otros grandes. ¿Sabían que Cheers (Drink to That) de Rihanna es de su autoría? Y como si fuera poco, también ha colaborado con leyendas como Christina Aguilera y Céline Dion. Además, su música ha puesto el toque dramático en la tele, con Muddy Waters siendo parte de la banda sonora de la serie Orange Is the New Black.

Con más de tres mil millones de reproducciones en su catálogo musical y conciertos en más de 150 ciudades, LP es imparable. Solo en 2026, dio más de setenta shows en Norteamérica, Reino Unido y Europa antes de anunciar este tramo latinoamericano, que la llevará también por Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Medellín.

Ella misma nos ha mandado un saludo: “¡Hola, Latinoamérica! Los he extrañado mucho. No puedo esperar para verlos y volver a cantar juntos”. ¡Nosotros tampoco, LP!

Para los que ya quieren asegurar su puesto, pilas con las entradas. La preventa exclusiva para fans arranca mañana, 25 de noviembre, a las 10:00, y la venta general se habilita pasado mañana, 26 de noviembre. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketshow. ¡A comprar antes de que se agoten!