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A ver, a ver, ¿qué pasó ahora con Britney Spears? La cantante estadounidense nos tiene acostumbrados a sus idas y venidas en redes, y esta vez no fue la excepción. La artista publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde pedía disculpas a su familia por haber hecho públicos sus problemas, ¡y luego lo eliminó como si nada!

Según Britney, sus declaraciones anteriores eran una forma de proteger su bienestar emocional, especialmente después de tantos años de distanciamiento. En el texto, la intérprete comentó: "Estoy muy agradecida de tener una familia tan maravillosa. Me arrepiento mucho de haber traído a colación problemas del pasado, pero creo que lo hice porque me di cuenta de que necesitaba proteger mi corazón... es la forma en que amo, y cuando te amo, REALMENTE te amo".

La rubia también se echó la culpa y calificó su terquedad de infantil y vergonzosa. ¡Vaya autocrítica!

Lo más chévere de todo es que la publicación venía acompañada de una ilustración hecha con inteligencia artificial: ¡dos gatos tomando el té en Londres con el Big Ben de fondo! Típica Britney, ¿no? Al final del mensaje, ella reconoció que nunca había hablado de estas cosas cara a cara con su gente porque los extraña muchísimo, y se disculpó de nuevo.

Este drama familiar no es nuevo. Recordemos que la relación de Britney con su padre, Jamie Spears, su madre, Lynne Spears, y su hermana, Jamie Lynn Spears, ha estado tensa por años, especialmente por la tutela legal que su padre ejerció sobre ella desde 2008. Esa tutela fue disuelta en noviembre de 2021. Incluso en 2023, en su libro The Woman in Me, ya había dedicado unas líneas a Jamie Lynn.

Así que, al final, el mensaje se fue, pero la intriga quedó. ¿Será que el chat familiar de los Spears está que arde ahora?