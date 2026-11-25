Espectáculos

La Plaza de Toros de Quito se va a encender del 3 al 5 de diciembre de 2026 con el Michelada Fest, un evento que promete ponerle ritmo a las celebraciones por los 492 años de fundación de la capital. ¡Y el cartel está para todos los gustos!

El jueves 3 de diciembre es para los amantes de la música nacional, esa que te llega al corazón. Aquí veremos a Héctor Jaramillo, los Hermanos Núñez, Trío Colonial, Teresita Andrade, Elizabeth Obando, Sonia Vallejo y Trío Valentino. ¡Una jornada para cantar a grito herido los temas de siempre!

Para el viernes 4 de diciembre, el ambiente se pone más bailable con las orquestas ecuatorianas. Aquí la batuta la llevan Don Medardo y sus Players, junto a Los Titos y Miguel Ángel, Batahola, Banda 24 de Mayo y Cumbancheros Orquesta. ¡Preparen esos pasitos porque la pista va a arder!

El cierre, el sábado 5 de diciembre, es una bomba tropical internacional. Aunque los organizadores le dicen "noche vallenata bailable", el listado incluye mucho más. Se subirán al escenario Iván y sus Bam Band, Los Diablitos del Vallenato, Las Musas del Vallenato, Delmy Escobar, Sonora Dinamita, Adolescentes de Venezuela y Salserín Nueva Generación. ¡Agarren a su pareja porque aquí se vale de todo: vallenato, salsa y más!

Si ya se antojaron, tomen nota de las entradas. La preventa está en 10 dólares más IVA para General y 20 dólares más IVA para Golden Box, ¡pero ojo! Cada entrada es por jornada, no es un abono para los tres días, así que elijan bien qué noche quieren quemar pista.

Y por si fuera poco, el Michelada Fest no es el único plan. Ese mismo fin de semana (del 4 al 6 de diciembre) también tendremos el QuitoFest, con rock, música nacional y alternativa en la Casa de la Cultura y la Arena Bicentenario. Así que, ¿quién dijo que en Quito no hay dónde ir a rumbear? ¡Planes sobran para estas fiestas!