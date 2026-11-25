Espectáculos

El Miss Universo, ese concurso de belleza femenina internacional que nos tiene pegados a la pantalla todos los años, celebra hoy su edición número 75 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido cariñosamente como el Choliseo, el recinto multiusos techado más grande de Puerto Rico, inaugurado en 2004 en San Juan. Un total de 116 candidatas de todo el mundo, incluida nuestra representante colombiana María Alejandra López Pérez, subirán al escenario con la ilusión de llevarse la corona. ¿Será que Colombia, 12 años después del triunfo de Paulina Vega y 68 después del de Luz Marina Zuluaga, consigue el tercer título?

La ceremonia, que se espera termine con la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, coronando a su sucesora, arrancará a las 8:00 p. m. hora de Colombia. Si eres de los que no se pierde ni un detalle, puedes sintonizarte una hora antes, a las 7:00 p. m., para disfrutar de “Celebrando Nuestras Reinas”, un especial dedicado a las candidatas latinas. En Colombia, la transmisión va en vivo por Telemundo Internacional (si tienes televisión por suscripción) y por la plataforma Universal+. Los presentadores de la noche serán el estadounidense Mario López y la Miss Universo 2022, R’Bonney Gabriel.

Puerto Rico es anfitrión por cuarta vez, después de 1972, 2001 y 2002. Para esta edición especial, la organización estrenó una corona nueva que se llama “El Resplandor del Legado Eterno”. ¡Imagínense! Es de oro blanco de 18 quilates y tiene 3.150 diamantes, diseñada por el joyero venezolano George Wittels con la casa de alta joyería Maison d’OR de París. Todo muy bling-bling, como nos gusta.

La ruta a la corona: no es para débiles

Llegar a esa corona no es solo sonreír bonito. La noche de la final comienza con todas las candidatas, pero rapidito anuncian a las 30 semifinalistas. Estas se eligen a partir de lo que mostraron en la competencia preliminar del domingo. Una de esas 30 plazas la decide el público con votos en la página oficial, votación que se abrió el 16 de octubre de 2026. Se puede dar un voto gratis, pero si quieres darle más power a tu favorita, hay que pagar. Después, las 30 desfilan en traje de baño, solo 12 pasan a la prueba de traje de gala y, finalmente, las cinco finalistas se enfrentan a la temida ronda de preguntas. La decisión final la tiene un comité de selección de puras mujeres, ¡varias exreinas de belleza incluidas!

Por cierto, este año hay una ausencia notoria: las representantes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos. Una disputa entre los dueños de la organización, empresarios de México y Tailandia, dejó fuera a estas bellezas después de que Miss Universo declarara inválidos los contratos de sus franquicias. ¡Drama de novela!

¿Y nuestra María Alejandra, qué tal va?

Nuestra Miss Universo Colombia, María Alejandra López Pérez, tiene 32 años y es ingeniera industrial. Su historia con los reinados es larga: ganó el Reinado Hispanoamericano en 2013, dos años después fue Miss Mundo Colombia y en 2021 se quedó a un pelito del Miss Universe Colombia, como primera finalista. En 2023, rozó la corona de Miss Grand International como segunda finalista. Pero finalmente, el 10 de octubre de 2026, en Barranquilla, se llevó la ansiada corona de Miss Universe Colombia. ¡Persistencia de oro!

En Puerto Rico, María Alejandra ya nos dejó ver lo que trae. Hace tres días, el 21 de noviembre, desfiló con el traje típico “La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo”, del diseñador Randy Severiche. El traje, inspirado en la famosa piedra, tenía hombreras que imitaban una esmeralda en bruto, una falda amplia de triángulos verdes con bordes dorados y una gran capa. Ella escribió en su Instagram que es un símbolo de esperanza. ¡A ver si se lleva el premio al mejor traje nacional!

Al día siguiente, en la preliminar (la que de verdad importa para el pase a semifinales), desfiló con un traje de baño azul de dos piezas (el color que llevaron todas, ¡qué clásico!) y un vestido de gala negro, largo, de manga larga, cuello alto y con pedrería al frente. Dicen por ahí que Colombia estuvo entre las delegaciones más destacadas esa noche, ¡así que puntos extra para la nuestra!

Las favoritas: ¿sorpresas o predicciones?

Aunque María Alejandra lo ha dado todo, los expertos en reinados, esos que ven todo con lupa, no la tienen en el top diez de sus pronósticos. Las que más suenan para llevarse el título son la anfitriona, Jennifer Barreto, de Puerto Rico (que es madre de una niña de siete años y podría darle la sexta corona a su isla), seguida de cerca por la neozelandesa Georgia Waddington, la filipina Bea Millan-Windorski (que fue Miss Tierra Agua 2024 y defiende la conservación marina), la dominicana Melissa Núñez y la tanzana Elizabeth Makune.

Pero, como siempre pasa, la preliminar cambió el juego. Antes del desfile del domingo, la venezolana Clara Vegas (modelo y actriz de 24 años, e hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990) no estaba en el top cinco, pero después de esa noche, ¡se disparó como la gran favorita! Otra que no sale de las conversaciones es la francesa Garance Authié, de 22 años, que llegó designada directamente y que a finales de octubre ya era la primera en las apuestas. Nos tocó ver cómo la antioqueña Vanessa Pulgarín llegó hasta las 12 semifinalistas el año pasado en Tailandia, pero no entró al top cinco. Esta noche, María Alejandra, después de más de una década preparándose, tiene la oportunidad. El primer paso es escuchar su nombre entre las 30 semifinalistas, y de ahí… ¡todo puede pasar! En un Miss Universo, los pronósticos se rompen.

Así que, ¡a cruzar los dedos por nuestra Miss Universo Colombia! ¿Creen que este año sí se nos da la tercera corona?