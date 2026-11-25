Famosos

¡Qué golpe bajo para la moda ecuatoriana! Nuestra Dalia Bucaram, la representante de Ecuador en el Miss Universo 2026, no pudo desfilar el vestido de gala espectacular que tenía preparado para el desfile de gala. Aunque Dalia nos llenó de orgullo al llegar al Top 30 gracias al voto del público, la competencia terminó para ella antes de que pudiera mostrarnos esa joya.

El certamen se desarrolla el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, y el desfile de gala es una de sus etapas finales. La Bucaram participó en la pasarela en traje de baño, junto a las otras veintinueve semifinalistas. Pero, ¡ay!, el jurado decidió que solo doce avanzaran a la siguiente ronda para lucir sus vestidos de noche. Así, “La Perla del Pacífico”, la creación exclusiva del diseñador ecuatoriano Bartolomé, se quedó guardadita. ¡Una pena que no la hayamos podido ver en todo su esplendor!

Recordemos que para la competencia preliminar del domingo, 22 de noviembre, Dalia sí nos regaló una probadita del talento de Bartolomé. En esa ocasión, deslumbró con un diseño en tonos bronce, marrón y dorado metalizado. El vestido tenía un corpiño tipo corsé, unas aberturas laterales atrevidas, aplicaciones de hojas metálicas y una cola de satén con una abertura que le daba un toque súper chic.

La verdad, con ese antecedente, nos quedamos con la espinita de no haber visto “La Perla del Pacífico” en la pasarela de gala. ¡A ver si Bartolomé nos da un vistazo del vestido que se quedó con las ganas de brillar! ¿O tú qué opinas?