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¡A ver, mis panas! Se cumplen casi tres décadas de algo que dividió al fandom de Dragon Ball como el agua y el aceite: el final de Dragon Ball GT. Fue un 19 de noviembre de 1997 cuando esta secuela, con apenas un toque de Akira Toriyama, cerró su emisión. Y sí, al inicio, fue la comidilla, no por lo bueno, sino por lo controvertido. Pero, agárrense, porque su legado ha pegado un giro inesperado y, con el tiempo, los fans le han dado el visto bueno.

La franquicia Dragon Ball, que arrancó hace más de cuarenta años en la Weekly Shonen Jump, cambió el shonen a nivel mundial. El anime de 1986 fue una locura total. Después del boom de Dragon Ball Z, a Toei Animation le tocó la misión imposible de seguir la historia. ¿El resultado? Dragon Ball GT, lanzada una semana después de Z, con una idea bien osada: Goku se hacía niño de nuevo por culpa del Emperador Pilaf, y tocaba una búsqueda intergaláctica para salvar la Tierra con las Black Star Dragon Balls. La idea era volver a ese tono de aventura del Dragon Ball original, ¿se acuerdan?

Pero la cosa no cuajó. Esta versión “no canónica” de 64 episodios, que se notaba diferente a las películas que ya conocíamos, tenía las expectativas por las nubes. Y, seamos honestos, la trama no despegó como todos esperábamos. Muchos la catalogaron como la “oveja negra” por lo inconsistente de su historia. ¡Un drama total para los puristas!

Sin embargo, a pesar de las críticas iniciales, GT nos dejó cositas que hasta hoy se sienten. La saga de Baby, por ejemplo, fue un arco narrativo que la rompió. Exploró el orgullo Saiyan de una manera que pocos esperaban y nos dio un villano con una conexión súper profunda con la historia de los Tuffles. Y ni hablar de la transformación Super Saiyan 4 (SSJ4): ese diseño que nos recordaba a los orígenes más salvajes de los Saiyan y el Gran Simio, fue un puntazo. Aunque la serie generó debate, el SSJ4 se mantuvo firme en videojuegos y en el merchandising, demostrando que un buen concepto visual puede tapar algunos baches.

Lo que nadie vio venir fue que la percepción de Dragon Ball GT cambiaría drásticamente con Dragon Ball Daima en 2024. Este proyecto, enterito de puño y letra de Akira Toriyama, fue como una despedida épica para los fans y, de la forma más inesperada, validó un pedazo clave del legado de GT.

Toriyama decidió retomar y, ¡ojo!, canonizar la transformación Super Saiyan 4, adaptándola con un toquecito sutil a la narrativa oficial. Este gesto no solo le mejoró la cara a GT en retrospectiva, sino que nos recordó lo importante que son el impacto visual y temático para que una obra sobreviva y marque la industria. Quién diría que la “oveja negra” de la familia iba a tener su momento de gloria, ¿verdad? Y todo gracias al mismísimo Sensei. ¿Qué otro anime merece que le den una segunda oportunidad así?