Espectáculos

El sábado 21 de noviembre, en Puerto Rico, la pasarela del Miss Universo 2026 se encendió con la propuesta de Clara Vegas Goetz. La representante de Venezuela presentó un vestuario inspirado en el béisbol, diseñado para celebrar el orgullo nacional y la histórica temporada que ha vivido la pelota criolla.

Su recorrido inició de espaldas, mostrando una amplia capa con los tonos de la bandera venezolana, adornada con flecos dorados y estrellas. Al darse la vuelta, dejó al descubierto un atuendo de fantasía que unía el glamour del espectáculo con elementos propios del diamante. Entre las piezas destacaron un enterizo ceñido y un cinturón metálico que, por su diseño, recordaba los galardones de las Grandes Ligas. Sus botas altas, por ejemplo, estaban pensadas para imitar las costuras de una bola de béisbol, y se acompañaban de piezas como rodilleras, hombreras y brazaletes que completaban la estética deportiva. Y el toque final, que no podía faltar, lo dio un bate, elemento con el que Clara hizo una alusión directa al reciente título alcanzado por la selección nacional. La organización Miss Venezuela explicó que este diseño es una fusión de la elegancia de una reina y la fuerza de un jugador, usando colores para simbolizar esperanza, inspiración y renacimiento. Además, su tocado se transformó en una pieza de orfebrería que integraba emblemas del Clásico Mundial de Béisbol.

Este despliegue llega justo en un momento épico para el deporte venezolano. Hace poco más de ocho meses, el equipo nacional ganó el Clásico Mundial de Béisbol 2026, y la selección Sub-23 repitió la hazaña al coronarse campeona mundial en Nicaragua, derrotando 5-0 a Australia. Con dos triunfos mundiales en un mismo año y en el mismo calendario, Venezuela ha marcado un hito sin precedentes en su historia deportiva, escalando al tercer lugar del ranking mundial masculino, ¡qué bestia!

Las redes sociales estallaron con miles de reacciones, y los comentarios no se hicieron esperar. Entre los mensajes se leyó "La octava es nuestra". No es para menos, ¿no?

Con este tributo, Clara Vegas Goetz ahora se prepara para la noche final del certamen, que será este martes 24 de noviembre, donde buscará traer la octava corona de Miss Universo para Venezuela. ¿Se le dará la octava?