Espectáculos

Agarra dato que esto está de locos: la mismísima Niurka Marcos contó cómo Julio Camejo y Kevyn Contreras, más conocido como “Bicolor”, se lucieron y “le ganaron al sistema” en La Granja VIP. ¿Cómo? Pues inventando canciones, ¡así como lo lees!

Resulta que en este reality suele escucharse un aviso a los concursantes: que no canten. Imagínate, ¿quién no va a querer soltar una nota de vez en cuando? Niurka, que siempre tiene algo que decir, recordó la situación en una charla con Kevyn. Y él resumió la hazaña en tres palabras: “Pues inventamos canciones”.

La conversación entre la Niurka y Bicolor se puso interesante cuando él se imaginó un piano en la Granja. La cubana, con su humor característico, bromeó que si hubiera uno, ella se la pasaría tocando todo el día y el resto de los concursantes ni se escucharían. Kevyn le lanzó la idea de ponerle un horario o que se lo tuvieran que ganar a diario, pero Niurka le recordó que ya eran unos capos haciendo música sin ningún instrumento. Y ahí fue cuando les lanzó flores por sus composiciones geniales.

Estas ideas musicales no se quedaron solo en la Granja. Julio y Kevyn empezaron a marcar el ritmo con unas latas y de ahí salió la canción oficial de la segunda temporada. ¡Qué nivel! Los granjeros la cantaron en vivo el 18 de octubre de 2026. Pero ahí no paró la cosa, el dúo también se mandó una canción para Granjo, el potrillo de la Granja. Y lo más top de todo, ¡hasta el Grupo Bronco la grabó! Se pasaron de creativos estos panas.

Ahora, hablando en serio, este relajo de “no cantar” tiene su razón de ser y está más ligado a los derechos de autor que a un capricho de la producción. En México, la Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo 27, dice que los dueños de los derechos pueden autorizar o prohibir que sus obras se comuniquen públicamente, y eso incluye la tele o internet. En un reality con transmisión continua, una canción puede llegar al público en cuanto alguien empieza a cantarla. Así que, si no es una canción propia, ¡a guardar silencio! Pero estos granjeros le vieron el lado divertido y crearon su propio repertorio.

¿Quién dijo que las reglas están para no romperse? Más bien, para reinventarlas con una buena melodía.