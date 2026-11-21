Espectáculos

¡A ver, a ver! La reconocida DJ mexicana Mariana Bo rompió el silencio y habló clarito sobre su relación con José Eduardo Derbez, el actor mexicano hijo de Eugenio Derbez. La productora le contó al programa Ventaneando que sí, que mantienen un estrecho acercamiento y planes juntos, pero ojo, que por ahora prefieren disfrutar sin ponerle etiquetas formales.

Resulta que la amistad de estos panas nació en la serie "Par de Ideotas", donde empezaron a mandarse mensajes y luego la convivencia pasó a ser más frecuente fuera de cámaras. El chismecito se puso más interesante cuando el actor le organizó una cena especial para su cumpleaños y le dio un regalo que ella describió como un detalle muy atento. Luego, la invitó a practicar tiro, una experiencia que Mariana calificó de divertida y fuera de lo común.

Aunque la química es innegable, Mariana insiste en que está soltera y abierta a conocer personas nuevas. Eso sí, no le cierra la puerta a que la cosa evolucione. "Quién sabe después, pero la estamos pasando cool. Yo estoy soltera, me gusta divertirme, conocer gente, pasarla cool. Está loco, pero loco igual que yo", expresó entre risas. Además, la DJ ya lo invitó a que la acompañe al festivalazo Tomorrowland, demostrando que este par está listo para cualquier aventura. Dato curioso: ella ya conocía a Vadhir Derbez, el hermano de José Eduardo, por el ambiente musical, lo que seguro hizo más fácil la entrada al clan Derbez.

Este "acercamiento" ha generado un camote en redes sociales, especialmente porque José Eduardo viene de una reciente separación con Paola Dalay, la madre de su hija Tessa. Mientras tanto, Mariana Bo sigue con su carrera internacional, respaldada por siete años de formación musical y siendo la primera mexicana en el top 100 de los mejores DJ del mundo. ¿Será que este romance sin etiquetas va a despegar o se quedará en la fase de "la estamos pasando cool"?