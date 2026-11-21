Famosos

¡Emma Guerrero está on fire y nadie la para! La ex chica reality está viviendo su 'prime' a todo pulmón, y es que ahora la vemos brillando como presentadora de televisión. Este regreso a la pantalla, pero ya no como actriz o participante de un reality, la tiene emocionadísima y reconoce que representa un nuevo reto en su carrera. ¡Y como si fuera poco, nos enteramos que anda por París por temas de trabajo!

Pero ojo, que su agenda va más allá de solo la farándula. Emma se puso las pilas y en diciembre se gradúa como comunicadora, ¡qué bestia! Además, ya tiene su certificación como asesora de imagen, así que si necesitan un cambio de look, ya saben a quién preguntar. Y para rematar, este año estuvo nominada como Mejor Conductora de Programas de Variedades en los premios ITV. ¡Está más enfocada que nunca en su carrera!

Su camino en los medios no es nuevo, arranca desde el 2013 haciendo reportería para Parada Juvenil, y de ahí saltó a Vito TV y al famoso ‘Combate’. Ella misma reconoce que el público siempre la ha apoyado y que de cada etapa ha sacado una lección importante. Como ella dice, “Puedo decir qué quiero exponer y qué no. Eso me ha tocado aprenderlo y también he entendido que tengo que aplicar lo aprendido”. ¡Así se habla, Emma! Aprendiendo a poner límites y a ser dueña de su propia narrativa.

Ahora, sobre su corazón, Emma prefiere mantener la cosa en bajo perfil. Nos dice que está tranquila y full concentrada en sus hijos, Emanuel y Luciana. La verdad, nos parece súper sensato eso de guardar ciertas cosas para uno, “Creo que hay cosas que se deben mantener en privado”, comentó. Y añadió que prefiere no ponerle títulos a su vida sentimental. ¡Qué viva la paz mental!

Y como quedarse quieta no es lo suyo, la creadora de contenido ya está “cocinando” su primer taller de redes sociales. La idea es compartir los conocimientos que ha adquirido durante casi una década de experiencia en plataformas digitales. Sobre el mundo de las redes, reflexiona: "Es fácil llegar, pero mantenerse es complicado". ¡Pilas, que si quieren ser unos duros en redes, este taller pinta interesante!

Aunque su nombre a veces sale junto al de Eduardo Andrade, Emma lo tiene claro: es un buen amigo y un referente brutal en esto de crear contenido. Y no es el único que la inspira; también admira full a Susy Hidalgo, cuyas publicaciones le encantan, y a Jimmy Zambrano, especialmente si hablamos de contenido de viajes. Ella ha hecho comedia, pero entiende que los intereses del público cambian, así que siempre está buscando nuevas ideas para seguir evolucionando en este mundo digital tan competitivo.

¡Está demostrando que con trabajo duro y visión, se puede tener de todo un poco! ¿Ustedes creen que se le viene un año aún mejor?