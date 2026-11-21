Espectáculos

Florence Pugh, la actriz británica conocida por sus papeles en éxitos como Oppenheimer y Dune, y nominada al Oscar por Mujercitas en 2020, se ha vuelto a pronunciar fuerte y claro. Se siente “perturbada” por las miles de personas que están comentando sobre su cuerpo, esto después de su aparición reciente en los Governors Awards.

Publicó un mensaje extenso en Instagram donde dice que es “estresante” despertarse y ver a la gente “hablar de ti y de tu cuerpo de maneras que ni siquiera puedes comprender”. De una, la actriz negó todas las especulaciones sobre su peso y su cara. ¡Pilas!

¡Mi nariz es mía y no hay Ozempic que valga!

Para que quede claro, Florence soltó: “Nunca he usado Ozempic. Nunca me he sometido a ninguna cirugía facial”. Y sobre su nariz, dijo que siempre ha tenido esa hermosa nariz de esquiadora, incluso de bebé.

Ella explicó que, por primera vez en toda su carrera, ha tenido chance de descansar, dormir, hacer ejercicio y comer de forma regular y saludable. Dijo que se está cuidando, y nada más, en su declaración de ocho páginas. Contó que bajar de peso ni era su meta, de hecho, solo perdió “un kilo”. Para ella y su entrenador, lo importante es el músculo. Dijo que desarrollar músculo y ser fuerte es lo más importante que una mujer puede hacer, y que ahora puede hacer seis flexiones de brazos en la barra y levantar 110 kg. Aunque para algunos no sea la gran cosa, ¡para ella lo es todo!

Una lucha de años contra la opinión ajena

Florence contó que desde que empezó en la actuación, siempre ha sido “objeto de burlas por su peso”. Así que no es nueva en esto de poner límites. Afirmó que le gusta cada vez que tiene la oportunidad de decirle a alguien que está siendo inapropiado al comentar sobre su peso, y que no va a cambiar eso ahora.

También dijo estar “perturbada” porque hay mujeres que ahora piensan que ella es alguien que no es, por haber vuelto a diseccionar su cuerpo y señalarlo con el dedo. La actriz, que interpretó a Yelena Belova en Spider-Man: Brand New Day, ha defendido siempre “cuerpos que crecen de forma natural” durante toda su carrera. En 2024, le dijo a The Times que su objetivo era “cuestionar la percepción que se tiene de las mujeres” y recordó que no todo el mundo tiene piernas larguísimas.

¿Y las fotos falsas de IA? ¡También hubo!

Florence siempre ha sabido que “ver a una mujer segura de sí misma y feliz consigo misma resulta ofensivo para mucha gente”. Pero la cosa se puso más grave. Este año, tuvo que demandar a varias publicaciones por usar imágenes hechas con inteligencia artificial que la mostraban recibiendo inyecciones estéticas, ¡presentándolas como fotos reales! Ella se quedó “horrorizada” y dijo que eso le dañó la reputación.

La profesora Heather Widdows, de la organización Everyday Lookism, que lucha para acabar con la discriminación por la apariencia física, apuntó que Pugh tiene toda la razón al decir que los “estándares de belleza están cambiando y cada vez es más difícil mantenerse al día”. Según ella, un ideal de belleza global impone exigencias imposibles y, al avergonzar los cuerpos, se avergüenza a las personas.

Florence terminó su mensaje pidiéndole a todo el mundo que seamos “conscientes”. “Somos personas reales, viviendo vidas reales”, enfatizó. Y aunque reconoce que vivimos en una “etapa distorsionada de la historia de la imagen”, nos pide que seamos “amables consigo mismos y con los demás respecto a la apariencia física de las personas”. La actriz aclaró que no está enojada con la gente, sino con “la situación que se está proyectando sobre nosotros”. Según ella, cambiar el rumbo depende tanto del público como de ellos.

¡Chuta, a ver si aprendemos a dejar de opinar del cuerpo ajeno, no?