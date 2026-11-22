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El mundo del entretenimiento está de cabeza y es que Grand Theft Auto VI llegó a reventar la taquilla virtual. El viernes, Take-Two Interactive, la casa matriz de Rockstar Games, anunció que el GTA VI se metió al bolsillo la friolera de 3.790 millones de dólares en ventas solo en su primer día. ¡Una barbaridad! Esto no solo es un récord para los videojuegos, sino que es el lanzamiento más bestial en toda la historia de la industria del entretenimiento.

Para que se hagan una idea de la magnitud, estos ingresos se pasaron por alto los de la película más taquillera del año, 'Spider-Man: Brand New Day', que logró unos respetables 2.520 millones de dólares en su paso por los cines. O sea, el GTA VI no solo le ganó a otros juegos, sino que le dio una cachetada a Hollywood y a sus producciones gigantescas. Antes de que saliera al mercado, ya se habían vendido 32,5 millones de copias, estableciendo otro récord en todas las plataformas. ¡La expectación era una locura!

El presidente y fundador de Rockstar Games, Sam Houser, no podía estar más feliz (¡y cómo no!). Dijo que se sentían “increíblemente agradecidos por la respuesta de los jugadores de todo el mundo” y que estaban “emocionados de compartir este momento”. El juego ya está disponible para los que tienen PlayStation 5 y Xbox Series X y S.

La saga GTA, que arrancó en 1997, ha vendido más de 475 millones de unidades en total. Pero hablemos del más cercano: el GTA V, lanzado en 2013, acumuló cerca de 235 millones de copias y generó unos ochocientos millones de dólares en sus primeras 24 horas. Comparar esas cifras con los 3.790 millones del GTA VI es como comparar un feriado largo con todo el carnaval. ¡El salto es gigantesco!

Para cerrar con broche de oro (y de billete), Rockstar Games celebrará este sábado 21 de noviembre en Miami 'Grand Theft Auto VI: The Festival', un evento que girará en torno a la música usada en el juego y que contará con artistas de la talla de Cardi B, Travis Scott y los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso. ¿Será que algún día un juego no nos va a dejar con la boca abierta con sus récords?