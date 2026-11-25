Espectáculos

¡A ver, a ver! Nuestra manabita Natalia Ormeño, la que nos representa en el Miss Charm 2026, ¡ya puso pie en Vietnam este martes 24 de noviembre! Y no llegó de cualquier manera: ¡hizo una entrada triunfal, como debe ser una reina! A su llegada a la terminal aérea lució un vestuario ¡full inspirado en la identidad andina de nuestro Ecuador! Además, con la bandera tricolor en mano, se mandó una pasarela en el aeropuerto ante los asistentes. ¡Una verdadera estratega para captar miradas desde el minuto uno!

El viaje de la exvirreina de Manabí empezó el pasado domingo 22 de noviembre, despegando desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Tras una emotiva despedida, expresó en sus redes sociales: "Han pasado muchos milagros para que yo esté aquí, todo es por Dios y para ustedes... mi gente". ¡Así se habla, con fe, optimismo y un agradecimiento que se siente auténtico!

Ahora, seamos honestos, la Naty llegó un pelín tarde a la fiesta principal. La agenda oficial del Miss Charm arrancó el lunes 16 de noviembre, ¡o sea, hace más de una semana! Por esta razón, se perdió eventos importantes como la concentración oficial de las candidatas (que fue el 16 de noviembre) y la conferencia de prensa internacional (celebrada el 18 de noviembre). Pero bueno, lo importante es que ya está aquí para lo que realmente cuenta.

Lo bueno es que, a pesar del desfase en las fechas, su llegada a tiempo este 24 de noviembre le permite integrarse de una a las instancias más decisivas del certamen de belleza. ¡Menos mal! Ya estamos esperando verla romperla en el Fashion Show, que está fijado para el 28 de noviembre. Luego, a meterle todas las ganas en la gala preliminar el 2 de diciembre, antes de la gran final de coronación, que se celebrará el 5 de diciembre. ¡Aún hay muchísimo tiempo para demostrar por qué es nuestra reina y por qué merece esa corona!

La oriunda del cantón Sucre ya había adelantado en su Instagram, hace unos días, que este camino no ha sido fácil para nada: "Me he encontrado con muchas circunstancias difíciles en este camino hacia Miss Charm, pero mi sueño de estar ahí y representar a Ecuador ha sido más grande que mis propios miedos. Quiero que sepan que, en estos últimos días antes de ir a Vietnam, me estoy preparando desde lo más interno de mi ser para ser una verdadera Miss Charm". ¡Esa es la actitud, mijita! Preparándose desde el alma y con una garra que traspasa la pantalla.

Después de una entrada así de épica y con esa mentalidad de guerrera que no se rinde, ¿creen que Natalia logre recuperar el tiempo "perdido" y nos traiga la corona a casita? ¡A dejar el nombre de Ecuador en alto, Natalia! ¡Con todo el power!