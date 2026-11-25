Espectáculos

¡Qué nota, panas! Ayer, domingo 22 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico, que por esos lares le dicen el Choliseo, se puso sus mejores galas para recibir a las concursantes de la Competencia Preliminar de Miss Universe 2026. ¡Un evento bacán para ir calentando motores para la gran final!

Desde las seis de la tarde, la transmisión en Puerto Rico ya estaba al aire con la antesala, preparando el ambiente. Luego, de siete a nueve y media de la noche, se vivió la competencia pura, donde las concursantes se presentaron ante el jurado. ¿Quién estuvo al frente de este fiestón? ¡Nada menos que Denise Quiñones, la Miss Universe del 2001! Ella sí que sabe lo que es estar en esos tacones, ¡qué crack!

Después, de nueve y media a diez de la noche, siguió un programa especial con análisis y reacciones. Es que, seamos sinceros, esta preliminar es clave. Aquí el jurado —cuyos miembros fueron anunciados por la organización Miss Universe— ya tiene que estar con los ojos bien abiertos, viendo quién trae la chispa y el 'full package'. Cada pose, cada sonrisa, ¡todo cuenta! Ya nos estamos imaginando los debates post-show.

Esta competencia es donde se empieza a sentir la verdadera presión, ¿no creen? Las chicas tienen que botarla toda para destacar y asegurar un puesto en el top. Y claro, uno ya tiene a sus favoritas bien marcadas, ¡imposible no hacerlo! ¿Ya viste los desfiles? ¿Quién te dejó con la boca abierta y quién crees que se llevó los puntos de los jueces?