Famosos

Fresto regresa a Guayaquil el 12 de diciembre para presentarse en el festival Pura Salsa. El evento se llevará a cabo en el Arena Park de Samborondón y reunirá en un mismo escenario a tres grandes de la música latina: Luis Enrique, Rey Ruiz y el cantante cubano, quien ya está organizando una presentación diseñada específicamente para reencontrarse con sus seguidores en Ecuador.

Fresto anticipa una puesta en escena completa que incluirá visuales y una selección de canciones. El artista también mencionó que es probable que lo acompañe una pareja de baile y dejó claro que su look será formal, ya que planea vestir de traje como parte de la propuesta visual del show.

Fresto es un cantante cubano que tiene una conexión muy fuerte con nuestro país, ya que vivió y trabajó en Cuenca como profesor de música. En esa etapa, dio clases a niños tanto en una guardería como en un colegio privado, experiencias que recuerda con mucho cariño debido al vínculo que aún mantiene con algunos de sus exalumnos. Para él, Ecuador fue el país que lo vio nacer internacionalmente hablando.

Un repertorio entre lo nuevo y lo clásico

El show incluirá temas de El corazón, su álbum más reciente, el cual cuenta con ocho canciones. Entre ellas destacan Quédate, Latidos, La historia más bonita y Una maleta y un avión, composiciones que han tenido una gran acogida y algunas de las cuales ya superaron el millón de reproducciones en Spotify.

Además de lo nuevo, el repertorio contará con Me hace daño verte, una de las canciones más representativas de su trayectoria y la cual fue grabada precisamente en Ecuador, siendo la pieza que impulsó su proyección internacional. También interpretará Volver a amarte; este tema tiene una historia curiosa porque originalmente salió en versión pop y después fue adaptado a salsa, grabando esa versión en Medellín, Colombia, junto a un coro de niños.

Inspiraciones y gratitud

Para Fresto, compartir el escenario con Luis Enrique y Rey Ruiz es mucho más que un contrato laboral; es una oportunidad especial debido a la influencia que ambos tuvieron en su formación artística. El cantante confesó que las canciones de estos dos artistas lo inspiraron muchísimo a componer y a hacer una carrera en la música.

Ese cariño se extiende a sus fans ecuatorianos. El músico recuerda que todavía recibe reconocimiento cuando visita ciudades como Quito y Guayaquil, incluso en situaciones cotidianas como cuando camina por un centro comercial. Por eso, siente que el crecimiento de su carrera conlleva la responsabilidad de mantenerse fiel a quienes siguen su música, procurando siempre respetar al público y acompañar sus experiencias personales con respeto.

El camino hacia Guayaquil y planes futuros

Antes de aterrizar en Guayaquil, Fresto tiene una agenda apretada en Europa, donde cumplirá su cuarta gira por el continente visitando cinco ciudades en Francia y otras cinco en España. Una vez terminada esa etapa, regresará a Latinoamérica para presentarse en Perú y luego seguir su camino hacia Ecuador.

Pero la cosa no termina ahí, porque el artista ya está proyectando el próximo año. Para el próximo año prepara canciones nuevas, empezando con una propuesta bailable que tendrá "picardía". Además, tiene planeada una gira por México entre febrero y marzo, y más estrenos musicales para abril. Mientras tanto, se mantiene súper cercano a sus seguidores en redes sociales, donde se toma el tiempo de responder mensajes y enviar notas de voz o saludos.

Detalles de las entradas

Para los que quieran ir a verlo, los boletos se están vendiendo a través de OneMoreTicket en cuatro localidades diferentes. La zona general tiene un costo de $60 y la vip de $85; ambas opciones cuentan con mesas para grupos de diez personas. Por otro lado, la zona golden cuesta $120 y la box $150, siendo estas dos últimas las que disponen de sillas.