Famosos

Dalia Bucaram logró entrar al Top 30 del Miss Universo 2026, pero su camino terminó ahí, ya que no alcanzó a clasificar al grupo de las 12 semifinalistas que pelearon por la corona. A pesar de que no avanzó más, su madre, la presentadora Gabriela Pazmiño, compartió un mensaje súper emotivo donde dejó claro que está orgullosísima de ella y de la experiencia que vivió en el certamen.

Para Gaby, el hecho de que Dalia haya desfilado en traje de baño tras superar la primera selección fue un momento clave. La mamá confesó que el resultado del Top 30 los dejó muy emocionados y que llegó a gritar y saltar. Aunque admitió que, al igual que todos, tenía la expectativa de que su hija llegara al Top 12, aseguró que está feliz por lo logrado en el escenario internacional y que siempre pone primero a Dios.

Admiración por la nueva reina

Pazmiño también se tomó un tiempo para reconocer el trabajo de Jennifer Barreto, la representante de Puerto Rico que terminó coronándose como Miss Universo 2026. Gaby destacó que Barreto hizo un trabajo impecable desde el día uno y resaltó un detalle histórico del concurso: le encanta que, por primera vez, una madre haya logrado ganar el título de la mujer más bella del universo.

El apoyo de Ecuador

Otro punto que hizo saltar de emoción a Gabriela fue el respaldo masivo que recibió Dalia. Según contó, pudo conversar con su hija después de su participación y la encontró feliz y agradecida por el apoyo de los ecuatorianos, especialmente durante las votaciones, donde Ecuador fue el país más votado.

«Quiero darles las gracias por Dalita, por haber llegado al Top 30, por ser el país más votado, mucha gente apoyándola. Gracias de verdad, y eso me llena el corazón porque eso se lo ganó Dalita», manifestó la presentadora.

Ahora, Gaby está pendiente de la fecha de llegada de Dalia a Ecuador. Su plan es comunicar el día y la hora exacta al público para que sus seguidores puedan organizarse y darle una bienvenida calurosa en el aeropuerto, demostrándole todo el cariño que le tienen después de su paso por el concurso.

¿Creen que Dalia se quedó corta o el Top 30 ya fue un logro?