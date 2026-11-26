Espectáculos

Quito no se anda con chiquitas para celebrar sus fiestas, y este año, el Michelada Fest 2026 lo confirma. La Plaza de Toros se convierte en el epicentro de la farra del jueves 3 al sábado 5 de diciembre, con una programación musical que tiene de todo para todos los gustos.

La primera jornada, el jueves 3 de diciembre, es la noche del pasacalle. Aquí la cosa se pone tradicional con lo mejor de la música ecuatoriana: Héctor Jaramillo, Hermanos Núñez, Trío Colonial, Teresita Andrade, Elizabeth Obando, Sonia Vallejo y Trío Valentino. ¡Agárrense para el baile!

El viernes 4 de diciembre le toca a la noche de orquestas ecuatorianas, donde los ritmos tropicales y bailables son los protagonistas. La cartelera trae a Don Medardo y sus Players, Los Titos y Miguel Ángel, Batahola, Banda 24 de Mayo y Cumbancheros Orquesta. O sea, el pretexto perfecto para mover el esqueleto hasta que duela.

Para cerrar con broche de oro, el sábado 5 de diciembre es la noche vallenata y tropical. Esta jornada reúne un montón de estrellas que prometen poner a bailar a cualquiera: Iván y sus Bam Band, Los Diablitos del Vallenato, Las Musas del Vallenato, Delmy Escobar, Sonora Dinamita, Adolescentes de Venezuela y Salserín Nueva Generación. ¡Aquí no hay cómo quedarse sentado!

Si ya te animaste a caerle, las entradas están a 10 dólares más IVA para la localidad General Preventa y a 20 dólares más IVA para Golden Box. Los precios son para cada jornada. Así que ya saben, armen su plan porque Quito se va de fiesta y no hay excusas para perderse este cartelazo. ¿Cuál noche te va a ver sacando chispas en la pista?