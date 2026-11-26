Famosos

El certamen Miss Universo, esa competencia de belleza internacional que nos tiene enganchados cada año, acaba de tener su gran final. Con Fátima Bosch como Miss Universo 2025, todos los ojos estuvieron puestos en el selecto grupo que tuvo en sus manos la decisión más importante de la noche.

La gala final del Miss Universo 2026 se armó ayer, martes 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. La organización confirmó nueve integrantes de un comité de selección que, la verdad, ¡lo tienen todo! Sus perfiles abarcan desde la pasarela hasta los números, el entretenimiento, la fotografía, la moda, los negocios y hasta el activismo.

Las reinas, exreinas y expertas en la pasarela

Entre el jurado, encontramos a una actriz, modelo y productora que representó a Puerto Rico en Miss Universo 1998, donde llegó a ser segunda finalista. ¡Pilas! Después de eso, le dio con todo a la actuación, la producción televisiva y los negocios, incluso se hizo conocida por su participación en un reality show en Estados Unidos. Su experiencia como concursante le da un ojo clínico para saber qué se necesita en una competencia internacional. ¡Tremendo acierto tenerla!

Y para sumar experiencia real, ¡la mismísima Miss Universo 2024! Esta reina danesa no solo regresa al certamen, sino que ahora está del otro lado, ¡eligiendo a su sucesora! Ella fue la primera de Dinamarca en llevarse la corona universal. ¿Quién mejor que ella para saber qué implica ese título, desde la comunicación pública hasta el activismo global?

También se sumó una modelo, empresaria y autora con una carrera fuerte en la moda y el entretenimiento. Ella sabe de pasarela, poses, lenguaje corporal, estilismo y cómo manejar la imagen pública. ¡Claro que sí! Conoce todos los trucos para lucir impecable en traje de baño y vestido de noche. Además, es conocida por ser la esposa del cantante Luis Fonsi. ¡Full glamour en el panel!

El ojo que todo lo ve: negocios, arte y redes

No podía faltar la cuota de cerebro y estrategia. Una economista de origen letón, que además fue Primera Dama de Costa Rica, puso la seriedad. Con experiencia profesional en el Banco Mundial y en relaciones internacionales, ella aporta una perspectiva en asuntos sociales, liderazgo y comunicación. ¡Cero farándula, full criterio! Además, ya estuvo en la evaluación de trajes típicos y en las rondas preliminares.

¡El ojo artístico también fue clave! Un fotógrafo de moda y celebridades es el que le ha sacado el jugo a las candidatas y ganadoras de Miss Universo y Miss USA con sus fotos oficiales. Sus trabajos han estado en revistas top como Vogue y Elle. Él sabe de imagen, expresión, cómo posar y cómo desenvolverse frente a la cámara. Un experto que ya ha juzgado en varios concursos internacionales.

¡Directo de las redes sociales! La famosa 'La Mamilover', empresaria, filántropa y creadora de contenido desde Miami. Ella ha metido mano en bienes raíces y salud, y se ha ganado un nombre en el mundo digital. También juzgó en los trajes típicos de Miss Universo 2026 y ahora en la gran final. ¡La voz digital en el panel!

Otro peso pesado que trae conciencia social es un empresario, filántropo y activista con una trayectoria ligada a los negocios y causas sociales. Su onda es el liderazgo, la inclusión y la responsabilidad social. Él también estuvo en el jurado de la ronda preliminar antes de llegar a la final. ¡Nos encanta que haya espacio para el activismo en estas lides!

La moda es clave, y aquí estuvo la experta: una diseñadora de moda y empresaria, una dura creando vestuario formal. Su experiencia le da la capacidad de ver el estilo, la postura, el movimiento y la seguridad que proyectan las chicas con su ropa. Ella también fue parte del comité de selección preliminar antes de la final. ¡Con ojo de águila para el estilo!

Y para cerrar con broche de oro, una empresaria vinculada al sector de la belleza. Ella aporta conocimientos sobre la industria comercial, el desarrollo de marcas y la representación de productos. ¡Ah, y también es patrocinadora del certamen! Ella también formó parte del jurado preliminar antes de incorporarse al panel de la final.

Con este equipazo, la decisión final estuvo en las mejores manos, ¿o no? ¿A ti qué te pareció el jurado de este año?