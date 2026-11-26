Espectáculos

La separación de ‘Las Damas de Oro’ sigue dando de qué hablar y, seamos sinceros, cada día se nota más la distancia entre Mayensi Rivera, Lila Flores y Katty Elisa, aunque digan que hay buena vibra. Sí, se desearon lo mejor después de ganar la Gaviota de Plata en Viña del Mar, pero los dimes y diretes no se han alejado del drama desde que el grupo se desintegró.

Ahora, Mayensi tiene una nueva canción bajo el brazo que, de seguro, le va a sacar ronchas a Lila. ¿Por qué? ¡Porque la grabó junto a Wendy Vera! Para quienes no se acuerdan, Wendy Vera, compositora y cantante ecuatoriana, fue parte de ‘Las Chicas Dulces’ con Lila Flores, y hoy en día mantienen distancia tras años de polémicas sobre derechos de autorías y canciones. ¡Imagínense!

Mayensi no se guardó nada cuando, entre agosto y septiembre, dejó claro que ella nunca quiso que ‘Las Damas de Oro’ se separaran. Ahí ya se notaba la tensión, porque señaló que Lila Flores prefirió enfocarse en su carrera como solista. Aunque Mayensi dijo que respetaba la decisión, antes ya había criticado que Lila “mantuviera contacto con personas que estaban vinculadas a conflictos dentro de la agrupación”. ¡Uy, qué quemada!

Lila, por su parte, dijo que no tiene nada en contra de Mayensi y que, profesionalmente, sí se separaron, pero que en lo personal seguirán siendo amigas. Es más, ambas mostraron su solidaridad con Katty Elisa cuando sufrió un accidente de tránsito hace unos días. Pero parece que esa “buena vibra” tiene sus límites, o al menos, no aplica para ciertos proyectos musicales.

El nombre del nuevo tema de Mayensi todavía es un misterio, pero por las frases que ya se han soltado, ¡está cargado de dobles sentidos! ¿Escuchen esto: "A ti te digo, soy mucha hembra, mucha yegua, mucha potra para tí... No se apene, su amor chiquito no me conviene". ¡Directo a la yugular! En la publicación donde dio un adelanto del video, se la ve a Mayensi con Wendy, quien le mete un ritmo brutal con un acordeón.

Aunque Lila y Wendy aseguraron que ya no se tienen rencor en los últimos años, lo cierto es que no han vuelto a trabajar juntas hasta ahora. Así que, ¿esta nueva colaboración entre Mayensi y Wendy es pura coincidencia o una jugada maestra para remecer el panorama musical y personal? Qué dices tú, ¿fue indirecta o pura casualidad?