Famosos

Mara Topic aterrizó en Bangkok para el inicio del MGI All Stars, donde se reúnen reinas de todo el mundo. Para el recibimiento en el aeropuerto, la guayaquileña eligió un traje semitransparente con apliques dorados diseñado por el ecuatoriano Steven Vera. Poco después, asistió a la cena de bienvenida junto al presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, luciendo un traje de plumas multicolores dedicado a la Asociación de Pájaras Ecuatorianas (APE), que es un grupo de missólogos del país.

Para los ensayos de la mañana y la tarde, Mara no bajó el nivel y usó una creación de la casa Karen Pamela en color azul eléctrico, que incluía una capa bordada con cristales y perlas. El despliegue continuó en el desfile Welcome All Stars, donde desfiló en bikini y traje de gala. Para la primera parte, usó un bikini rosado cubierto de cristales con una capa del mismo tono, obra de la empresa manabita Zelencik Art. Los diseñadores confesaron que la pieza pasó por varias transformaciones durante cinco días de trabajo y tres noches sin dormir, modificando la capa al final para que Mara tuviera más libertad de movimiento en el escenario.

Para el momento de recibir la banda con su nombre y la bandera nacional, eligió un vestido de noche con pedrería roja sobre un corset nude, complementado con guantes y un peinado alto. Al ser consultada sobre si cree que puede ser la siguiente reina All Stars, respondió en inglés que espera lograrlo y demostrar que los sueños se cumplen cuando se pone el corazón en ello.

En Tailandia, Mara cuenta con el apoyo del equipo HelloBoss, quienes también asistieron a Shyare Andrade, primera finalista de Miss Grand International 2026. En la gala, la ecuatoriana se reencontró con influencers y fanáticos tailandeses y también con seguidores ecuatorianos. La final del certamen está programada para el 12 de diciembre.

Sinceramente, Mara está dejando claro que no fue a pasear a Tailandia; el despliegue de diseñadores ecuatorianos está brutal y esa seguridad que tiene al responder es justo lo que se necesita para ganar. ¿Será que el look de plumas fue el golpe maestro o el azul eléctrico se lleva el premio?