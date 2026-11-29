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Rubén Blades no se guardó nada durante el panel “Icon Q&A” en el Billboard Latin Week. El cantautor panameño le dio un consejo directo y potente a Vigo Ventura sobre lo difícil que es armar una carrera propia cuando tu apellido ya es una marca registrada en la música.

Todo empezó cuando Vigo confesó su inquietud sobre cómo demostrar que tiene talento y capacidad sin que el público lo compare todo el tiempo con su abuelo, Johnny Ventura, quien fue una de las figuras más importantes del merengue dominicano. Es el clásico dilema del artista que nace en una dinastía: ¿cómo haces que te vean a ti y no al árbol genealógico?

La respuesta de Blades fue brillante y sin rodeos: “Mira a ver lo que tu abuelo no alcanzó para que lo alcances por él”. Básicamente, le sugirió que deje de intentar llenar los zapatos del abuelo y mejor busque horizontes nuevos, metas personales y oportunidades que lo hagan destacar por su cuenta en la industria.

Seamos honestos, es la única forma de sobrevivir en este medio. No se trata de borrar las raíces, sino de no depender solo de la trayectoria de los que vinieron antes. La presión debe ser fuerte, considerando que Vigo es la tercera generación de su familia vinculada al género, con su padre, Jandy Ventura, y su abuelo, Johnny Ventura, como referentes de la familia en el merengue.

En cuanto a su estilo, Vigo ha estado experimentando. Aunque al principio se fue más por el lado de la música urbana, también ha incursionado en el merengue para tratar de conectar con las nuevas generaciones y encontrar una identidad que sea suya y de nadie más.

Este encuentro ocurrió en el marco de una edición muy especial para Rubén Blades, ya que el artista recibió el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 por toda su influencia en la música latina.

Al final, el reto para Vigo es convertir ese apellido pesado en una inspiración y no en una cárcel. El objetivo no es ser el nuevo Johnny Ventura, sino encontrar su propio espacio en la música con una propuesta auténtica.

¿Ustedes creen que es más fácil o más difícil empezar en la música cuando tu familia ya es famosa?