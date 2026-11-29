Espectáculos

Se acabó la incertidumbre para el Ídolo de Ambato. Guillermo Sanguinetti extendió su contrato con Macará por una temporada adicional, hasta diciembre de 2027.

Ahora el equipo tiene que ponerse las pilas para mantener la base de jugadores. El objetivo es claro: afrontar la Copa Libertadores y darle continuidad a la idea futbolística que les dio buenos resultados en la LigaEcuabet. Viene una etapa de planificación intensa para la dirigencia celeste y el cuerpo técnico.

En el plano deportivo, Macará recibía a Liga el sábado 28 de noviembre en el estadio Bellavista a las 14h00, buscando su cuarta victoria del año, y llegaba como favorito según el pronóstico deportivo.