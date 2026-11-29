Famosos

La cocina de Juan Camilo Samán ha encontrado un lugar en el panorama gastronómico latinoamericano. Juan Camilo Samán, al frente de Üeya en Plaza Lagos, ha logrado que su propuesta de cocina basada en la investigación y la curiosidad atraiga la mirada internacional. Los resultados ya son tangibles: el puesto 62 en la lista extendida de The Latin America’s 50 Best Restaurants 2026, el premio Summum al mejor restaurante de Guayaquil y el One to Watch Award 2026 respaldan su visión sobre los sabores del Ecuador.

Aunque ahora se mueve en ligas de alta cocina, Samán no pasó por una escuela culinaria. Su camino fue el de un autodidacta que empezó cocinando en casa para ahorrar y engreír a su novia, quien hoy es su esposa. A través de la lectura y la experimentación constante, fue afinando sus preparaciones. Un momento clave en este proceso fue una de las cangrejadas que organizaba en su hogar, donde descubrió que su afición podía transformarse en su profesión.

Un camino lejos de las oficinas

Antes de dedicarse por completo a la cocina, Samán tuvo un recorrido muy distinto. A los 16 años comenzó a trabajar en el área de marketing de Cervecería Nacional, una experiencia que le dejó claro que no encajaba en el mundo corporativo ni en la rutina de una oficina. Al graduarse de la universidad, donde estudió Negocios, emprendimiento y marketing, nunca imaginó convertirse en cocinero.

Paralelamente, desarrolló su propia marca de ropa, Pimientoclothing. Gracias al ahorro y a la rotación de los productos de su emprendimiento textil, pudo financiar la compra de ingredientes para experimentar en su tiempo libre. Su interés inicial estuvo en la parrilla, pero la falta de carnes de calidad en el mercado lo llevó a explorar los pescados, donde encontró el punto de no retorno al descubrir la calidad de los productos ecuatorianos.

El nacimiento de la fusión nikkei ecuatoriana

La fascinación de Samán por el sushi y la comida nikkei, inspirada en sus estudios en el extranjero y en lo que veía en redes sociales, lo llevó a crear una fusión entre lo japonés y lo latino. Convencido de que no existía una comida ecuatoriana japonesa real, dedicó cuatro años a cocinar en su casa antes de lanzar Gugu Sushi. Este proyecto consistía en experiencias omakase donde él trasladaba la vajilla y preparaba degustaciones de 17 tiempos en el hogar del cliente, atendiendo grupos de máximo 16 personas.

Tras tres años y medio operando bajo este formato —que aún mantienen—, Samán se asoció con Juan Xavier Estrada y Ana María Amador. Fue la insistencia de Estrada la que impulsó la creación de Üeya como un restaurante físico en formato omakase. El nombre del local refleja la intención de dejar una huella en la gastronomía del país, elevando la propuesta mediante el uso de fermentos de la Amazonía y pescados poco conocidos.

El ritual del cangrejo y el rigor del producto

Uno de los platos más emblemáticos de su menú es una versión en un bocado de la cangrejada tradicional, una receta que ha acompañado al chef desde sus primeras cocinas caseras. El plato surgió en una reunión familiar donde su madre, tras probarlo, recomendó la preparación a los vecinos. Esta creación utiliza una salsa ponzu hecha con el carapacho del cangrejo para capturar el sabor del manglar, combinada con la acidez del tomate y la cebolla curtida, buscando representar el mestizaje culinario.

Otro elemento destacado es el nigiri de calamar con mantequilla casera a base de salsa de soya. Para lograr este nivel de calidad, Samán trabaja directamente con tres pescadores artesanales asociados en Anconcito, Manabí y Galápagos. Según Samán, trabajar directo con productores y pescadores artesanales es la única manera de garantizar el producto, por razones que van desde la cadena de frío y la temperatura de mercado hasta la contaminación cruzada. El pescado se mantiene en una cámara de maduración.

Samán primero invita a los pescadores a su restaurante para probar el pescado y explicarles el rigor del cuidado y la maduración del producto. De esta manera, los pescadores han pasado de dejar los ejemplares en el barco a vender un producto optimizado para el consumo en crudo. Para el chef, este enfoque en productores conscientes es la clave para subir el nivel gastronómico de Ecuador, entendiendo que una cangrejada es, más que una comida, un ritual de risas y convivencia.