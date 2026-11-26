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¿Quién dijo que el amor no da para más? Pues la cantante Marina Yafac soltó el dato bomba: Christian Cueva, el 'Aladino' del fútbol que ahora parece también estar puliendo su lado vocal, y Pamela Franco están tan, pero tan enamorados que ya andan con planes de casarse. ¡Así como lo leen!

Marina estuvo en el cumpleaños de Cueva, donde fue contratada por la mismísima Pamela Franco. Y no solo se llevó la sorpresa de ver lo bien que canta el futbolista, sino que se dio cuenta del nivel de romance que se traen. “Se los ve muy felices y con planes muy bonitos por lo que escuché, de querer estar juntos siempre y hasta de casarse”, dijo Marina, ¡y nosotros ya queremos que nos inviten a esa boda!

El cumpleaños de Cueva fue todo un show, y no solo por la música de Marina. Según la cantante, Cueva se sabía ¡todos los éxitos de Agua Bella! Cantó ‘Así son los hombres’, ‘Te dejo libre’, ‘Cariño loco’, ‘Compárame’ y hasta ‘De mi rival’ completita. Marina incluso dijo que Cueva canta cada día mejor y que ya está cantando más afinado, ¡parece que Pamela es una excelente maestra!

Además de cantar y bailar con sus amigos futbolistas, Cueva demostró un lado tierno que derritió a Marina. Se quedó sorprendida con el amor que le tiene a la hijita de Pamela, un detalle que, según la artista, es la mejor forma de demostrar amor a una persona.

Entonces, ¿Cueva se convierte en cantante y esposo? ¡Lo que sí sabemos es que el amor está en el aire (y en las pistas de baile)!