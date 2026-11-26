Famosos

Aunque el madrugón fue fuerte, la noche del Miss International 2026 en Tokio nos dejó con sentimientos encontrados. Nuestra representante, Giselle Rosales, no logró entrar al codiciado grupo de semifinalistas, dejando a más de uno un poco chuta. Sin embargo, no todo fue tristeza, porque Giselle no se fue con las manos vacías y se llevó un premio que nos hizo sacar pecho: el reconocimiento como Embajadora de la Cultura. ¡Un aplauso para nuestra embajadora!

La expectativa era altísima, y no era para menos. Desde acá, un montón de seguidores se levantaron a las 03:30 de la madrugada para pegarse a YouTube como garrapatas y seguir cada paso de Giselle. Varios portales especializados la tenían en la mira, perfilándola como fija fija para ese Top. La fe estaba puesta, y es que ver a nuestra reina en la pasarela, llevando la bandera, siempre es motivo de emoción y nervios.

Horas después de que se celebrara el Miss Universo en Puerto Rico, al otro lado del planeta, en la capital japonesa, se celebraba la gala final de Miss International 2026, un certamen de belleza internacional con sede en Japón y uno de los más grandes del mundo. Ahí estaba nuestra Giselle, metiéndole ñeque, llevando a Ecuador en el pecho, como ella misma dijo en un mensaje antes del show.

Y es que Giselle estuvo súper conectada con su gente. Antes de la gala, dejó un mensaje conmovedor: “Aunque es de madrugada, también gracias a todos los que están pendientes y me han apoyado en este proceso. Saben que los amo y que llevo a nuestro Ecuador en el pecho”. Luego de la competencia, sus historias de Instagram se llenaron de mensajes de apoyo de sus fans, y ella respondió con un cariñoso “Gracias por todo el apoyo, los amo”. ¡Así se demuestra el amor por la patria y la gratitud a los que siempre están ahí!

Al final del día, la corona de Miss International 2026 se fue para Moldavia, que se alzó como la nueva reina. Reino Unido quedó como primera finalista, República Checa como segunda, Indonesia en tercer lugar y Vietnam como cuarta finalista. Aunque la corona no vino para casa, el reconocimiento a Giselle como Embajadora de la Cultura es un logro que no podemos pasar por alto. Es una prueba de que, más allá de la competencia, el carisma y el espíritu ecuatoriano dejan huella.

Así que, aunque no tuvimos la banda del Top, sí tuvimos el corazón de una reina y un premio que nos grita: ¡Ecuador siempre presente! ¿O no?